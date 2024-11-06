Tuyển Bảo vệ CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 Đường số 23, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

1.Quản lý hoạt động đội bảo vệ cho cả ba cơ sở:

Điều phối và quản lý lịch trực cho đội bảo vệ tại ba cơ sở, đảm bảo đủ nhân sự tại các vị trí quan trọng.

Giám sát hoạt động trực ca và tuần tra của đội bảo vệ tại từng trường nhằm đảm bảo an ninh và an toàn.

Đánh giá hiệu suất làm việc của đội bảo vệ tại các trường và đưa ra các đề xuất cải tiến, đào tạo.

2. Đảm bảo an ninh và an toàn tại ba cơ sở:

Đảm bảo sự an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên và khách tại mỗi khuôn viên trường học.

Giám sát chặt chẽ việc kiểm tra, giám sát ra vào của học sinh, phụ huynh, khách hàng và nhà cung cấp tại ba cơ sở theo quy định.

Đảm bảo các biện pháp an ninh được thực hiện trong các tình huống khẩn cấp tại từng cơ sở, bao gồm cứu hộ, phòng chống cháy nổ và ứng phó với thiên tai.

3. Xử lý tình huống tại mỗi cơ sở:

Phối hợp với các bộ phận liên quan tại từng trường để xử lý các sự cố an ninh như mất mát tài sản, gây rối trật tự, xâm nhập trái phép.

Báo cáo kịp thời về các sự cố hoặc vấn đề an ninh tại các cơ sở đến Quản lý.

Vận hành và đề xuất các giải pháp khắc phục.

4. Quản lý tài sản và trang thiết bị:

Kiểm tra và bảo dưỡng các trang thiết bị an ninh tại cả ba cơ sở như camera, hệ thống báo cháy, bình chữa cháy, thiết bị liên lạc.

Quản lý và đề xuất bổ sung các vật dụng, trang thiết bị cần thiết cho đội bảo vệ ở cả ba trường.

5. Đào tạo và huấn luyện nhân viên bảo vệ:

Tổ chức các buổi đào tạo định kỳ cho nhân viên bảo vệ về kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp, quy trình an ninh, và nghiệp vụ bảo vệ tại từng cơ sở.

Đảm bảo nhân viên bảo vệ nắm vững và tuân thủ các quy định, quy trình an ninh và quy tắc ứng xử của nhà trường.

Xây dựng các chương trình huấn luyện nâng cao về nghiệp vụ bảo vệ, bao gồm kỹ năng giám sát, phòng chống cháy nổ, sơ cứu và ứng phó trong tình huống khẩn cấp.

6. Phối hợp với các bộ phận khác tại cả ba cơ sở:

Hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận tại ba trường trong các hoạt động, sự kiện, đảm bảo an toàn cho mọi người tham gia.

Phối hợp với phòng Quản lý Vận hành để cải tiến các quy trình, quy định về an ninh tại từng cơ sở.

7. Báo cáo và đề xuất:

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình an ninh tại cả ba cơ sở trường học.

Đề xuất các giải pháp, biện pháp cải thiện an ninh và nâng cao hiệu quả công việc của đội bảo vệ tại cả ba trường.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên ; ưu tiên có chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ hoặc an ninh.

Kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong lĩnh vực bảo vệ, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý đội nhóm, đặc biệt tại các môi trường có quy mô tương tự.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt và khả năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm tại nhiều cơ sở.

Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên, đảm bảo chất lượng dịch vụ bảo vệ tại cả ba cơ sở.

Am hiểu về các quy định an ninh, an toàn và có khả năng đào tạo, hướng dẫn nhân viên.

Sức khỏe tốt, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần thiết và di chuyển giữa các cơ sở.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng và phụ cấp theo chính sách của nhà trường.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi khác theo quy định của nhà trường và pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA

