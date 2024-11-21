Tuyển Đầu bếp CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp nấu món chính theo sự phân công của bếp trưởng

Chế biến món ăn đúng theo khẩu vị từng món

Phân chia thức ăn ra công để đi đúng nhà ăn theo số lượng khách hàng báo.

Hỗ trợ bếp trưởng giám sát, vận hành các công việc trong bếp. Đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn Vệ sinh thực phẩm.

Vệ sinh khu vực làm việc sau khi hết ca

Hoàn thành các công việc trong ca theo sự phân công của bếp trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí bếp phó, bếp chính lĩnh vực suất ăn công nghiệp, nhà hàng, khách sạn,

Am hiểu và nắm vững kiến thức về ẩm thực

Có hiểu biết về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Biết sơ về máy tính.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình và trung thực và có trách nhiệm trong công việc cao

Tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ nghề

Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận full lương trong thời gian thử việc.

Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp. Đặc biệt tham gia thêm gói bảo hiểm tai nạn.

Phép năm, lương tháng 13.

Làm việc trong môi trường năng động.

Thời gian làm việc: 6h00 – 16h00 (Từ thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần), nghỉ thứ 7, CN, Lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

