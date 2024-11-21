Tuyển Đầu bếp CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp nấu món chính theo sự phân công của bếp trưởng
Chế biến món ăn đúng theo khẩu vị từng món
Phân chia thức ăn ra công để đi đúng nhà ăn theo số lượng khách hàng báo.
Hỗ trợ bếp trưởng giám sát, vận hành các công việc trong bếp. Đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn Vệ sinh thực phẩm.
Vệ sinh khu vực làm việc sau khi hết ca
Hoàn thành các công việc trong ca theo sự phân công của bếp trưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí bếp phó, bếp chính lĩnh vực suất ăn công nghiệp, nhà hàng, khách sạn,
Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì
Nhận full lương trong thời gian thử việc.
Được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp. Đặc biệt tham gia thêm gói bảo hiểm tai nạn.
Phép năm, lương tháng 13.
Làm việc trong môi trường năng động.
Thời gian làm việc: 6h00 – 16h00 (Từ thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần), nghỉ thứ 7, CN, Lễ tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADEN SERVICES (VIỆT NAM) CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
