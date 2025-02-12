Tuyển Bếp trưởng Công ty Cổ phần Colowide Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô F26, lầu 1, TTTM Aeon Mall Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Kiểm tra hàng hóa, thực phẩm nhập vào bao gồm cả số lượng và chất lượng

Kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm tồn từ ca làm việc trước để có hướng xử lý phù hợp, hạn chế tối đa tình trạng lãng phí nguyên liệu; đồng thời lên kế hoạch order hàng hóa

Chuẩn bị các nguyên liệu, vật dụng, thiết bị chế biến món ăn

Tiếp nhận order của khách hàng, thực hiện phân công các công việc cho nhân viên bếp

Trực tiếp chế biến món ăn theo đúng quy trình, tiêu chuẩn của nhà hàng; đảm bảo tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nội quy an toàn lao động trong bếp

Phân chia công việc và quản lý nhân viên bếp, hướng dẫn công việc cho nhân viên mới

Có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản các thiết bị, đồ dùng trong bếp; thường xuyên kiểm tra tình trạng máy móc, thiết bị và báo cáo kịp thời nếu phát hiện hư hỏng

Trực tiếp giải quyết các thắc mắc của khách hàng, sai sót của nhân viên liên quan đến công việc bộ phận bếp.

Chịu trách nhiệm bảo quản các nguyên vật liệu tồn vào cuối ca

Cùng các nhân viên khác thực hiện tổng kết vệ sinh bếp trước khi kết thúc ca làm việc

Kiểm tra các hệ thống ga, đèn, quạt đã được tắt; tủ mát, tủ lạnh vẫn hoạt động đúng nhiệt độ tiêu chuẩn quy định trước khi kết thúc ca làm việc

Hàng ngày hoặc đột xuất báo cáo công việc trong bếp cho cấp trên khi được yêu cầu. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Có khả năng lãnh đạo, có kinh nghiệm tại vị trí bếp trưởng. Có khả năng chỉ đạo, hướng dẫn nhân viên, xây dựng kế hoạch và thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

Có khả năng giao tiếp truyền đạt tốt: có khả năng truyền đạt, trao đổi với nhân viên tạo động lực làm việc, thúc đẩy tập thể phát triển.

Có năng lực quản lý: hiểu rõ về các quản lý nguyên vật liệu, chi phí vốn của nhà hàng, có kiến thức chuyên về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, có khả năng quản lý đảm bảo việc dọn dẹp vệ sinh tại bếp.

Có khả năng phát hiện ra vấn đề và giải quyết các vấn đề phát sinh kịp thời: có khả năng dự đoán được các vấn đề sẽ phát sinh trong công việc và xây dựng kế hoạch đối ứng phù hợp. Có khả năng đối ứng xử lý kịp thời với các vấn đề phát sinh.

Làm được ca gẫy, ca thẳng, làm được thứ 7, chủ nhật, Lễ, Tết, trách nhiệm cao trong công việc

Được đóng bhxh, bhyt, bhtn ở mức cao.

Lương nhân 4 làm việc ngày Lễ tết theo quy định.

1 tháng nghỉ 4-5 ngày.

Voucher nhân viên, quà sinh nhật, Lễ, Tết, Hiếu , hỉ.

Lương tháng 13.

