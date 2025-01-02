Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - V2 - Victoria, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm ý tưởng tuân theo các tiêu chuẩn đầu vào của ý tưởng, đảm bảo đáp ứng ý tưởng cho các khâu sản xuất kịp thời.

Xây dựng ý tưởng và hoàn thành kịch bản chi tiết dựa theo ý tưởng

Xây dựng thế giới quan và các chủ đề cho nhóm

Phân tích đối thủ; review lại sản phẩm hoàn thành và đánh giá, hướng dẫn việc tuân thủ kịch bản của các khâu trong quá trình sản xuất.

Hoàn thành kịch bản chi tiết theo ý tưởng đã duyệt.

Truyền đạt và nêu rõ yêu cầu đối với từng khâu, kiểm soát các khâu thực hiện theo đúng ý tưởng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng viết lách, lên ý tưởng kịch bản, có kỹ năng nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng thịnh hành.

Tinh thần học tập cao, tự rèn luyện và sẵn sàng thay đổi để phát triển.

Nghiêm túc trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Hòa đồng vui vẻ với đồng nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7 - 10tr/tháng + phụ cấp+ thưởng. Tổng thu nhập 9 -15tr/tháng

Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)

Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm

Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.

Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày

Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng

Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch

Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần

Xét tăng lương theo hàng tháng

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin