Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA
- Hà Nội:
- V2
- Victoria, Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm ý tưởng tuân theo các tiêu chuẩn đầu vào của ý tưởng, đảm bảo đáp ứng ý tưởng cho các khâu sản xuất kịp thời.
Xây dựng ý tưởng và hoàn thành kịch bản chi tiết dựa theo ý tưởng
Xây dựng thế giới quan và các chủ đề cho nhóm
Phân tích đối thủ; review lại sản phẩm hoàn thành và đánh giá, hướng dẫn việc tuân thủ kịch bản của các khâu trong quá trình sản xuất.
Hoàn thành kịch bản chi tiết theo ý tưởng đã duyệt.
Truyền đạt và nêu rõ yêu cầu đối với từng khâu, kiểm soát các khâu thực hiện theo đúng ý tưởng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tinh thần học tập cao, tự rèn luyện và sẵn sàng thay đổi để phát triển.
Nghiêm túc trong công việc, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Hòa đồng vui vẻ với đồng nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch: 2 lần/năm (trong nước và nước ngoài)
Phụ cấp trang phục: 2.000.000 đồng/2 lần/năm
Phụ cấp đi lại: 300.000 đồng/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 50.000 đồng/ ngày
Phụ cấp nhà ở: 500.000 đồng/tháng
Lương tháng thứ 13, thưởng tết âm lịch
Các chế độ thưởng phúc lợi: lễ tết, sinh nhật, ốm đau, bệnh tật, hiếu, hỷ.. theo quy định của công ty: 500.000 đồng/ lần
Xét tăng lương theo hàng tháng
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
