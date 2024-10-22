Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS
- Hà Nội: 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Được đào tạo từ A - Z
Nắm bắt trend, tìm kiếm ý tưởng đảm bảo đáp ứng ý tưởng cho các khâu sản xuất kịp thời
Viết kịch bản chi tiết, chịu trách nhiệm nội dung văn bản
Phối hợp với các khâu để hoàn thiện sản phẩm
Lập kế hoạch, nghiên cứu và xây dựng các chủ đề sản xuất theo tuần, tháng, năm.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ độ tuổi 18-27
Khả năng Tiếng Anh khá
Có kỹ năng viết lách, viết chi tiết tỉ mỉ cho truyện ngắn, tình huống
Có khả năng phát sinh nhiều ý tưởng, khả năng tưởng tượng và nắm bắt trend tốt
Tư duy logic, sáng tạo
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
Chăm chỉ, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm trong công việc cao
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Phụ cấp ăn trưa, để xe: 1.000.000 vnđ
Chế độ BHXH đầy đủ
Các khoản phúc lợi khác: sinh nhật, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, thưởng các ngày lễ: 8/3, 20/10, quốc khánh 2/9, sinh nhật công ty, 30/4, 1/5,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
