Tuyển Biên kịch CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Được đào tạo từ A - Z Nắm bắt trend, tìm kiếm ý tưởng đảm bảo đáp ứng ý tưởng cho các khâu sản xuất kịp thời Viết kịch bản chi tiết, chịu trách nhiệm nội dung văn bản Phối hợp với các khâu để hoàn thiện sản phẩm Lập kế hoạch, nghiên cứu và xây dựng các chủ đề sản xuất theo tuần, tháng, năm. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ độ tuổi 18-27 Khả năng Tiếng Anh khá Có kỹ năng viết lách, viết chi tiết tỉ mỉ cho truyện ngắn, tình huống Có khả năng phát sinh nhiều ý tưởng, khả năng tưởng tượng và nắm bắt trend tốt Tư duy logic, sáng tạo Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm Chăm chỉ, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm trong công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc Phụ cấp ăn trưa, để xe: 1.000.000 vnđ Chế độ BHXH đầy đủ Các khoản phúc lợi khác: sinh nhật, cưới hỏi, sinh con, người thân ốm, hiếu, hỉ, thưởng các ngày lễ: 8/3, 20/10, quốc khánh 2/9, sinh nhật công ty, 30/4, 1/5,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG TOÀN CẦU TAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin