Tuyển Biên kịch CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Biên kịch

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 157 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

● Lên ý tưởng, xây dựng nội dung kịch bản hoàn chỉnh cho các tập phim theo các chủ đề của nhóm sản xuất
● Viết kịch bản chi tiết, góp ý, chỉnh sửa kịch bản đã có... cho các sản phẩm
● Link kênh tham khảo: Dino cooking ; Super Dino ; Mega Trucks
● Xây dựng ý tưởng kịch bản mới, những nội dung đặc sắc cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Phối hợp với quả trị kênh(SEO), phòng sản xuất để lên ý tưởng, triển khai viết kịch bản theo các nội dung sản xuất của công ty

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng phát sinh nhiều ý tưởng, khả năng tưởng tượng và nắm bắt trend tốt.
- Yêu thích phim Hoạt hình
- Linh hoạt, sáng tạo, có khả năng viết nhiều thể loại
- Tìm kiếm và nắm bắt trend nhanh chóng
- Ưu tiên biên kịch đã làm trong môi trường youtube, có khả năng làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB Thì Được Hưởng Những Gì

● Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được đánh xét tăng lương 2 lần/năm
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc
● Tham gia khoá học đào tạo kĩ năng mềm định kì của công ty
● Du lịch 1 lần/năm, teambuilding thường niên
Đóng BHXH, đầy đủ lương thưởng lễ Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8,9 - 157 Cầu Diễn - Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

