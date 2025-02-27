Tuyển Biên kịch Công ty TNHH Quảng cáo Aliviral làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 64 đường tỉnh 835B, ấp Ngoài, Phước Hậu, Cần Giuộc, Long An, Cần Giuộc, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng, nội dung và lên kịch bản video chi tiết trên kênh Tiktok và các kênh khác của công ty.

- Nghiên cứu trend, sáng tạo và ứng dụng trend sản xuất nội dung video.

- Phối hợp cùng KOL sản xuất video theo yêu cầu của công ty, đánh giá và đề xuất phương án tối ưu hơn.

- Phối hợp cùng Media quay dựng, giám sát và đánh giá chất lượng video

- Phối hợp với team marketing triển khai các chiến dịch marketing

- Phối hợp cùng các bộ phận khác triển khai chương trình PR/ marketing, PR thương hiệu

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp Quản lý,…

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trường Báo chí hoặc Sân khấu điện ảnh hoặc các ngành có liên quan

- Nam nữ độ tuổi 9x, 2k

- Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; đã làm trong môi trường agency là điểm cộng.

- Tư duy tốt, sức sáng tạo không ngừng.

- Bắt trend, ứng dụng trend và sáng tạo trend mới

- Kỹ năng biên kịch, viết tốt, viết chi tiết, dễ hiểu

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Quảng cáo Aliviral Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập:

+ Lương cứng 10 – 12 triệu + Thưởng + Phụ cấp

- Hưởng 13 tháng lương/ năm, hưởng đầy đủ các chế độ về, nghỉ phép, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ, .....

- Được sáng tạo theo phong cách riêng, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo

- Được tạo điều kiện học tập phát triển toàn diện, định hướng phát triển nghề chuyên sâu, quản lý, cơ hội, nâng cao thu nhập cũng như cơ hội thăng tiến

- Môi trường làm việc, năng động, đồng nghiệp thân thiện, khuyến khích đóng góp ý kiến cho sự phát triển chung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quảng cáo Aliviral

