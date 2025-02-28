Tuyển Biên kịch Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà SN Việt Nam, 139 Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Xây dựng các ý tưởng kịch bản phim hoạt hình dành cho một trong các đối tượng: trẻ em, tuổi teen, người lớn,... (Theo yêu cầu của vị trí).

Viết kịch bản chi tiết theo tiêu chuẩn đã thống nhất.

Phối hợp với các khâu khác để hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu.

Nghiên cứu và xây dựng các chủ đề sản xuất theo tuần/tháng.

Nghiên cứu, đánh giá và xây dựng Thế giới quan (Bộ nhân vật, đặc trưng tính cách, các địa điểm và mối quan hệ)

Nam/Nữ tuổi từ 18 – 35 tuổi.

Có khả năng phát sinh nhiều ý tưởng, khả năng tưởng tượng và nắm bắt trend tốt.

Có khả năng viết kịch bản chi tiết tỉ mỉ cho truyện ngắn, tình huống.

Yêu thích phim hoạt hình, trẻ em, hiểu tâm lý trẻ em (là 1 lợi thế).

Khả năng sáng tạo cao, làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Có khả năng sử dụng tiếng anh: Check kịch bản/ lời thoại/ tự nghiên cứu các tài liệu cần cho công việc

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phong Phú Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ LƯƠNG, THƯỞNG

Lương chính thức 8 - 11 triệu/tháng. (Thu nhập 9 - 13 triệu)

Lương được xem xét tăng định kỳ hàng tháng.

Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm và thưởng các ngày lễ tết (08/03; 10/03 âm lịch; 30/04; 01/05; 02/09; 17/09; 20/10; 19/11; 24/12)

Thưởng nóng; thưởng cải tiến và nhiều các hoạt động thưởng khác

Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại Sconnect.

2. PHÚC LỢI:

Teambuilding hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức.

Du lịch nước ngoài và các hoạt động gắn kết nội bộ

Qũy hỗ trợ tài chính: Sconnect hỗ trợ cho vay 0% lãi suất đối với các CBNV gặp hoàn cảnh khó khăn hoặc có lý do chính đáng

3. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ LỘ TRÌNH CÔNG DANH:

Cam kết phát triển năng lực CBNV thông qua các hoạt động đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm hàng tuần, hàng tháng.

Con đường công danh của bạn luôn rõ ràng tại SCN:

+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp - Chuyên gia

+ Nhân viên - Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp- Quản lý cấp trung/Quản lý dự án (Trưởng nhóm/Trưởng dự án) - Quản lý cấp cao(Trưởng phòng/Trưởng bộ phận) - Lãnh đạo cấp trung (Giám đốc chức năng)

4. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC- VĂN HÓA- GIÁ TRỊ XÃ HỘI:

Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình.

Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội.

Luôn thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Mái ấm vùng cao, Xây nhà chống lũ…

