Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

-Xây dựng nội dung: Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản video ngắn.

- Nghiên cứu trends, bắt trends các nội dung đang hot trên NETFIX, HBO, phim bom tấn chuyển thể thành kịch bản video ngắn hài hước

- Kết hợp với các bộ phận khác của công ty để xây dựng nội dung theo yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt

- Ưu tiên có kinh nghiệm sản xuất các video clip Drama, phim ngắn, phim truyền hình

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương từ 9.000.000 vnđ - 25.000.000 vnđ / tháng

-Cung cấp máy tính trang thiết bị đầy đủ.

-Sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệp làm các phóng sự vụ án nước ngoài

-Được đóng BHXH theo đúng quy định Pháp luật khi ký HĐLĐ chính thức.

-Du lịch, team building hàng năm.

-Review lương theo năng lực hàng năm.

-Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube

