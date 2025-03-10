Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 4, Tòa nhà CT1, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội., Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
-Xây dựng nội dung: Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản video ngắn.
- Nghiên cứu trends, bắt trends các nội dung đang hot trên NETFIX, HBO, phim bom tấn chuyển thể thành kịch bản video ngắn hài hước
- Kết hợp với các bộ phận khác của công ty để xây dựng nội dung theo yêu cầu.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt
- Ưu tiên có kinh nghiệm sản xuất các video clip Drama, phim ngắn, phim truyền hình
- Ưu tiên có kinh nghiệm sản xuất các video clip Drama, phim ngắn, phim truyền hình
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương từ 9.000.000 vnđ - 25.000.000 vnđ / tháng
-Cung cấp máy tính trang thiết bị đầy đủ.
-Sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệp làm các phóng sự vụ án nước ngoài
-Được đóng BHXH theo đúng quy định Pháp luật khi ký HĐLĐ chính thức.
-Du lịch, team building hàng năm.
-Review lương theo năng lực hàng năm.
-Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội để phát triển bản thân.
-Cung cấp máy tính trang thiết bị đầy đủ.
-Sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệp làm các phóng sự vụ án nước ngoài
-Được đóng BHXH theo đúng quy định Pháp luật khi ký HĐLĐ chính thức.
-Du lịch, team building hàng năm.
-Review lương theo năng lực hàng năm.
-Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội để phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải trí We Tube
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
