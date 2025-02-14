Tuyển Biên kịch Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Biên kịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên kịch Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 2

- 4

- 5 Khu công nghiệp Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên kịch Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Đồ ăn mình tự mua, tiền mình tự kiếm, thân mình tự nuôi. Như vậy mình mới có lựa chọn, sống theo ý của mình. Không gì bằng tự thân vận động.
KIẾM TIỀN Ở ĐÂU LẠI ĐÂY MỊ NÓI NGHE NÈ --> DEKKO GROUP CẦN TUYỂN GẤP CHUYÊN VIÊN BIÊN KỊCH
Mô tả công việc:
Lập kế hoạch xây dựng nội dung video cho từng chiến dịch
Sáng tạo nội dung, viết và biên tập nội dung hình ảnh video truyền thông, quảng cáo trên các kênh Social Media, đặc biệt là Tiktok.
Phối hợp với Designer/ Media để sản xuất nội dung trên nhiều định dạng (hình tĩnh, post động, infographic, motion clip,...)
Có thể làm MC đọc lời bình hoặc dẫn chương trình sự kiện, dự án TVC
Nghiên cứu insight khách hàng và Brainstorm cùng các bộ phận khác để xây dựng chiến lược nội dung, Big idea, Tagline cho chiến dịch công ty.
Seeding tăng tương tác, báo cáo số liệu, hiệu quả qua các kênh

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đai học chuyên ngành Marketing, Báo Chí hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Khả năng sáng tạo thông điệp truyền thông
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc cá nhân cẩn thận,. tỉ mỉ
Khả năng xử lý thông tin, hoạch định và tổ chức công việc, chịu được áp lực công việc.
Tinh thần đồng đội, hỗ trợ, trách nhiệm cao, có tâm huyết

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương từ 12-14 triệu, có đánh giá tăng lương theo năng lực
Được thưởng lễ, tết theo quy định của công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) theo đúng Quy định của Luật Lao động hiện hành
Được quan tâm, chăm lo và hưởng các Chế độ Phúc lợi khác như sinh nhật, kết hôn, thăm nom ốm đau, sinh con, Hiếu/Hỉ, quà tặng cho các con ngày Tết thiếu nhi/Trung Thu/học giỏi/đỗ Đại học..; chăm sóc sức khỏe toàn diện theo định kỳ trong năm.
Được đi du lịch nghỉ mát hàng năm.
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo thuê ngoài chuyên sâu nâng cao trình độ và nghiệp vụ chuyên môn.
Được làm việc trong môi trường làm việc sang trọng, chuyên nghiệp, nhân văn, bền vững và thân thiện;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Công ty cổ phần tập đoàn Dekko

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 2-4-5, Khu Công nghiệp Nam Thăng Long, P. Thụy Phương, Q, Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

