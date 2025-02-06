Tuyển Biên phiên dịch Công Ty Cổ Phần CPT Group làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công Ty Cổ Phần CPT Group
- Hà Nam: Thanh Liêm
- Hà Nam
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Phiên dịch trực tiếp tại công trường:
- Dịch giữa tiếng Trung và tiếng Việt cho các kỹ sư, giám sát viên, công nhân trong quá trình thi công.
- Hỗ trợ truyền đạt yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ, biện pháp thi công từ chuyên gia hoặc nhà thầu Trung Quốc sang đội ngũ thi công
2. Phiên dịch trong các cuộc họp, trao đổi công việc:
- Dịch trong các cuộc họp giữa đội ngũ kỹ thuật Việt Nam và chuyên gia, nhà thầu Trung Quốc.
- Hỗ trợ giao tiếp khi làm việc với đối tác hoặc khách hàng sử dụng tiếng Trung.
3. Biên dịch tài liệu kỹ thuật & hồ sơ dự án:
- Dịch bản vẽ kỹ thuật, hướng dẫn thi công, tiêu chuẩn chất lượng từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.
- Dịch hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu, báo cáo tiến độ thi công nếu cần.
- Hỗ trợ dịch email, tin nhắn và các tài liệu giao tiếp hàng ngày.
- Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh giữa các nhóm làm việc để tránh hiểu lầm do rào cản ngôn ngữ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).
Tại Công Ty Cổ Phần CPT Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần CPT Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
