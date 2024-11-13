Tuyển Biên tập viên Pinetree Securities làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Tuyển Biên tập viên Pinetree Securities làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Pinetree Securities
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Pinetree Securities

Biên tập viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại Pinetree Securities

Mức lương
Đến 1,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ROX Tower, 54A Đ. Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Đến 1,000 USD

Chịu trách nhiệm về biên kịch, triển khai kịch bản quay và kịch bản chi tiết cho các video sau khi nhận được video từ đội sản xuất nội dung
Theo dõi công việc tại hiện trường, phối hợp với đội quay- dựng để đảm bảo kịch bản được thực hiện đúng.
Lên kế hoạch phát triển nội dung video theo yêu cầu cũng như phát triển nội dung cho video.
Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng tất cả các dự án sản xuất video mà team tham gia.
Xây dựng chiến lược nội dung và tạo ra các danh mục nội dung mới

Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Học vấn: Tốt nghiệp đại học (trở lên)
Trình độ Học vấn
Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan:
Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan
Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn / Chứng chỉ hCử nhân các chuyên ngành có liên quan tới việc sản xuất video, phim (Biên tập điện ảnh – truyền hình hoặc Biên kịch...) hoặc Truyền thông (báo chí, marketing)
Có kiến thức, chuyên môn về mảng sản xuất video nói riêng hoặc truyền thông đa phương tiện nói chung (content marketing/ media marketing/ social media marketing).
3. Kinh nghiệm liên quan:
3
Kinh nghiệm liên quan
Có kinh nghiệm biên tập kịch bản và video
Cókinh nghiệm trong việc sáng tạo nội dung hoặc và xây dựng các trang/kênh trên nền tảng mạng xã hội (Youtube, Tiktok)
Có kinh nghiệm sản xuất nội dung liên quan tới chủ đề tài chính là lợi thế.
4. Kỹ năng:
Kỹ năng
Kỹ năng làm việc nhóm.
Tính sáng tạo cao, thường xuyên cập nhật xu hướng trên mạng xã hội
Có kỹ năng biên tập video cơ bản trên điện thoại hoặc trên máy tính (sử dụng 1 trong các ứng dụng Premiere, Final Cut, Capcut, DaVinci) là 1 lợi thế.
Tiếng Anh thành thạo là 1 lợi thế.

Tại Pinetree Securities Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động.
Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ tại Hàn Quốc và các hoạt động giao lưu với các công ty thành viên trong tập đoàn.
Tham gia BHXH đầy đủ quyền lợi, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu.
Bảo hiểm sức khỏe dành cho người lao động và 1 người thân.
Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...
Thời gian làm việc linh động, ngày làm 8 tiếng từ thứ 2 - thứ 6
Du lịch công ty hàng năm và các hoạt động văn hóa đặc sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pinetree Securities

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Pinetree Securities

Pinetree Securities

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

