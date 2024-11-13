Tuyển Biên tập viên Pinetree Securities làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,000 USD

Mức lương Đến 1,000 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: ROX Tower, 54A Đ. Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương Đến 1,000 USD

Chịu trách nhiệm về biên kịch, triển khai kịch bản quay và kịch bản chi tiết cho các video sau khi nhận được video từ đội sản xuất nội dung

Theo dõi công việc tại hiện trường, phối hợp với đội quay- dựng để đảm bảo kịch bản được thực hiện đúng.

Lên kế hoạch phát triển nội dung video theo yêu cầu cũng như phát triển nội dung cho video.

Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng tất cả các dự án sản xuất video mà team tham gia.

Xây dựng chiến lược nội dung và tạo ra các danh mục nội dung mới

Với Mức Lương Đến 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Học vấn: Tốt nghiệp đại học (trở lên)

Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan:

Ưu tiên có chứng chỉ chuyên môn / Chứng chỉ hCử nhân các chuyên ngành có liên quan tới việc sản xuất video, phim (Biên tập điện ảnh – truyền hình hoặc Biên kịch...) hoặc Truyền thông (báo chí, marketing)

Có kiến thức, chuyên môn về mảng sản xuất video nói riêng hoặc truyền thông đa phương tiện nói chung (content marketing/ media marketing/ social media marketing).

3. Kinh nghiệm liên quan:

Kinh nghiệm liên quan

Có kinh nghiệm biên tập kịch bản và video

Cókinh nghiệm trong việc sáng tạo nội dung hoặc và xây dựng các trang/kênh trên nền tảng mạng xã hội (Youtube, Tiktok)

Có kinh nghiệm sản xuất nội dung liên quan tới chủ đề tài chính là lợi thế.

4. Kỹ năng:

Kỹ năng làm việc nhóm.

Tính sáng tạo cao, thường xuyên cập nhật xu hướng trên mạng xã hội

Có kỹ năng biên tập video cơ bản trên điện thoại hoặc trên máy tính (sử dụng 1 trong các ứng dụng Premiere, Final Cut, Capcut, DaVinci) là 1 lợi thế.

Tiếng Anh thành thạo là 1 lợi thế.

Tại Pinetree Securities Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng 13 và thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động.

Có cơ hội tham gia đào tạo tại Công ty mẹ tại Hàn Quốc và các hoạt động giao lưu với các công ty thành viên trong tập đoàn.

Tham gia BHXH đầy đủ quyền lợi, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu.

Bảo hiểm sức khỏe dành cho người lao động và 1 người thân.

Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,...

Thời gian làm việc linh động, ngày làm 8 tiếng từ thứ 2 - thứ 6

Du lịch công ty hàng năm và các hoạt động văn hóa đặc sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Pinetree Securities

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin