Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ THIÊN TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, HN, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Xây dựng nội dung: Biên soạn kịch bản, edit video đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội Youtube, Facebook, Tiktok,...

- Chăm sóc, tối ưu, kiểm soát chất lượng & quản lý các kênh.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ tốt nghiệp cao đẳng/ đại học.

- Ưu tiên các bạn thích xem phim, đọc truyện và nhanh nhạy khi tiếp xúc với công nghệ.

- Sử dụng tốt các phần mềm Proshow, Photoshop, Premiere, Capcut, AI...

- Bắt buộc: Khả năng Tiếng Anh tốt (Nghe + Đọc).

- Chăm chỉ, trách nhiệm, có khả năng học hỏi nhanh.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ THIÊN TRƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000 - 8.500.000 + Thưởng dự án.

- Tăng lương không cần chờ thời gian. Có thể tăng lương ngay nếu có năng lực.

- Chế độ lương thưởng rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.

- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.

- Được đào tạo quy trình, Leader thực chiến, đồng nghiệp năng động, nhiệt tình, hỗ trợ hết mình, dự án lớn, tài chính vững mạnh.

- Cơ chế lương thưởng rõ ràng, càng ngày chế độ phúc lợi càng tốt hơn, đảm bảo không bao giờ trễ lương của nhân viên ….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ THIÊN TRƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin