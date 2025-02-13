Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ THIÊN TRƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập viên Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ THIÊN TRƯỜNG
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa Nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, HN, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Biên tập viên Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
- Xây dựng nội dung: Biên soạn kịch bản, edit video đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội Youtube, Facebook, Tiktok,...
- Chăm sóc, tối ưu, kiểm soát chất lượng & quản lý các kênh.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/nữ tốt nghiệp cao đẳng/ đại học.
- Ưu tiên các bạn thích xem phim, đọc truyện và nhanh nhạy khi tiếp xúc với công nghệ.
- Sử dụng tốt các phần mềm Proshow, Photoshop, Premiere, Capcut, AI...
- Bắt buộc: Khả năng Tiếng Anh tốt (Nghe + Đọc).
- Chăm chỉ, trách nhiệm, có khả năng học hỏi nhanh.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ THIÊN TRƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 8.000.000 - 8.500.000 + Thưởng dự án.
- Tăng lương không cần chờ thời gian. Có thể tăng lương ngay nếu có năng lực.
- Chế độ lương thưởng rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.
- Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.
- Được đào tạo quy trình, Leader thực chiến, đồng nghiệp năng động, nhiệt tình, hỗ trợ hết mình, dự án lớn, tài chính vững mạnh.
- Cơ chế lương thưởng rõ ràng, càng ngày chế độ phúc lợi càng tốt hơn, đảm bảo không bao giờ trễ lương của nhân viên ….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ THIÊN TRƯỜNG
