Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC

Brand Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 01 Nguyễn Văn Trỗi, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông thương hiệu và chiến dịch ra mắt sản phẩm mới, bao gồm: sáng tạo concept/big idea, thông điệp chính (key message), định hướng hình ảnh key visual), kế hoạch nội dung (content direction).
Phối hợp và trực tiếp làm việc với art director /designer / agency / production house để đảm bảo triển khai ấn phẩm truyền thông đúng với ý tưởng chiến dịch.
Sáng tạo ý tưởng và viết nội dung cho các vật phẩm yêu cầu cao về hình ảnh và định vị thương hiệu tổng.
Phối hợp marketing leader giám sát các hoạt động marketing tuân thủ theo định vị và quy chuẩn thương hiệu.
Triển khai các chương trình truyền thông dành cho Chủ đầu tư và truyền thông hoạt động Nhượng quyền của thương hiệu tổng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Marketing, Thương Mại, QTKD.
Có tư duy sáng tạo, nhạy cảm với yếu tố art và “cái đẹp”.
Am hiểu về định vị thương hiệu, câu chuyện và tinh thần thương hiệu trong ngành f&b.
Có khả năng học hỏi, đào sâu kiến thức và tư duy mở.
Có nhiều kiến thức về xã hội, về cafe và đặc sản vùng miền, văn hoá kiến trúc... là điểm cộng
Có khả năng quan sát sâu sắc và nhạy bén là điểm cộng
Yêu thích làm vực trong lĩnh vực f&b, coffee là một điểm cộng.
Tính tình cầu thị, trung thực, hòa đồng, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Được đào tạo bài bản về tư duy và các nghiệp vụ marketing / sáng tạo nội dung / truyền thông thương hiệu.
Được trao nhiều cơ hội học tập và thử sai sửa cùng các đồng nghiệp, được trao quyền quyết định các dự án phụ trách.
Tham gia các hoạt động, sự kiện hằng năm của công ty.
Thưởng thức đồ uống miễn phí tại nhẹ.
Địa điểm làm việc linh hoạt: Văn phòng hoặc các điểm bán của nhẹ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC

CÔNG TY TNHH BÁCH NGHỆ KINH BẮC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số D47 đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Khu Đô thị Mạnh Đức, Phường Tân Hồng, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

