Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH COMI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4/9 Đông Hưng Thuận 9, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và triển khai các chiến lược xây dựng thương hiệu toàn diện, bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và định vị thương hiệu.

Xây dựng và quản lý ngân sách truyền thông, đảm bảo hiệu quả chi tiêu và tối đa hóa ROI.

Phát triển và thực hiện các kế hoạch truyền thông tích hợp, bao gồm truyền thông số, truyền thông xã hội, quan hệ công chúng và các hoạt động truyền thông khác.

Quản lý và giám sát các hoạt động truyền thông, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của thông điệp thương hiệu.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông, đưa ra các báo cáo định kỳ và đề xuất các cải tiến.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các phương tiện truyền thông, người nổi tiếng và các đối tác khác.

Giám sát và quản lý hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông, đảm bảo tính nhất quán và tích cực.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp thương hiệu và các hoạt động marketing.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng truyền thông mới nhất, áp dụng các công nghệ và phương pháp hiện đại vào công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quan hệ công chúng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và bảo vệ thương hiệu, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong ngành Internet/Online, Thương mại điện tử, Agency (Marketing/Advertising) hoặc ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Hiểu biết sâu rộng về các kênh truyền thông khác nhau, bao gồm truyền thông số, truyền thông xã hội, quan hệ công chúng và các hoạt động truyền thông khác.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đưa ra các báo cáo.

Kỹ năng quản lý dự án, lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết trình tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích ứng cao.

Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu marketing (Google Analytics, Facebook Insights,...) là một lợi thế.

Am hiểu về các chiến lược marketing online và offline.

Tại CÔNG TY TNHH COMI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, sinh nhật và các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH COMI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin