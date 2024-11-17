Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Audi Hà Nội, số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng đưa ra output là các tài liệu URD, BRD.

Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được

Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm (SRS), tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng (Usecase); biết thiết kế wireframe

Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình.

Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống

Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm phân tích nghiệp vụ.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán điện tử là một lợi thế

Khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế

Có kiến thức chuyên sâu về quy trình phát triển phần mềm. Đề xuất xây dựng, chỉnh sửa quy trình làm việc cho dự án nhằm tối ưu hiệu quả làm việc, giảm chi phí dự

án. Đánh giá sử dụng các công cụ hỗ trợ quản lý tác vụ BA.

Có kiến thứcvề phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu

Kỹ năng giao tiếp tốt, có kỹ năng khơi gợi thông tin từ khách hàng.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.

Có kiến thức quản lý vòng đời yêu cầu, đánh giá, sắp xếp độ ưu tiên của yêu cầu

Thành thạo các kỹ thuật phân tích stakeholder, phân tích yêu cầu

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ phân tích

Tại Công ty TNHH Digital Innovation Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, lương up to 30M NET + thưởng theo hiệu quả và sự đóng góp

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6. Không làm việc T7, CN, có thể làm việc remote nếu tham gia các dự án với khách hàng nước ngoài

Chế độ xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm

Được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Được đánh giá xét kết quả công việc, đề bạt lên các vị trí phù hợp với năng lực bản thân

Cơ hội tham gia các dự án quốc tế với các khách hàng US/EU

Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện và trải nghiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đặc sắc

Cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp, dự án lớn, những xu hướng công nghệ/nền tảng mới nhất, thỏa sức sáng tạo phát triển bản thân

Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ, tết, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digital Innovation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin