Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH RABILOO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH RABILOO
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH RABILOO

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY TNHH RABILOO

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Tòa B1, Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tham gia phân tích yêu cầu, thiết kế, xây dựng tài liệu kỹ thuật, viết code, kiểm thử, triển khai hệ thống theo yêu cầu của khách hàng và của công ty;
Chịu trách nhiệm bảo trì, vận hành sản phẩm sau khi release;
Nghiên cứu công nghệ mới để áp dụng/phát triển các dự án phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển của công ty;
Hướng dẫn, chia sẻ kiến thức cho các thành viên ít kinh nghiệm hơn trong team.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực tế trong việc phát triển phần mềm;
Nắm chắc các kiến thức trong lĩnh vực khoa học máy tính như giải thuật, cấu trúc dữ liệu, thiết kế hướng đối tượng, databases;
Thành thạo Java spring boot/hibernate;
Có kiến thức về hệ phân tán và kiến trúc bất đồng bộ;
Có khả năng giải quyết vấn đề tốt;
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh chóng thích nghi với môi trường phát triển mới;
Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH RABILOO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ
Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo:
Làm việc cùng những đồng nghiệp trẻ, nhiệt tình và luôn sẵn sàng chia sẻ
Văn hóa học tập mạnh mẽ với khát vọng và thái độ khao khát tích lũy tri thức
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp
Được tham gia lớp học tiếng Anh, tiếng Nhật miễn phí tại công ty (học 02 buổi /tuần sau giờ hành chính)
Được tham gia miễn phí các chương trình đào tạo do công ty tổ chức định kỳ hàng tháng
Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm
Thưởng dự án, tháng 13+ (trung bình 14-15 tháng lương/năm) và các dịp Lễ, Tết, sinh nhật
Review lương theo kết quả làm việc 3 tháng/lần
Được hưởng nghỉ phép bắt đầu từ thử việc và không dùng hết được trả lại tiền lương
Bảo hiểm sức khoẻ dành riêng cho Rabiloo
Chế độ chăm sóc phụ nữ: Đi muộn/ về sớm 3 lần/ tháng. Nghỉ thai sản thưởng ngay 1 tháng lương.
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng
Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức, giao lưu văn hoá (Rabitalk, CLB: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bida,... cà phê)
Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý.
Phúc lợi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ cho cả người thân
Thời gian làm việc: 8h/ngày từ 8h30 – 17h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 cuối cùng của tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RABILOO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RABILOO

CÔNG TY TNHH RABILOO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa B1, Roman Plaza, Tố Hữu, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

