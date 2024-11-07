Tuyển Software Engineer Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Lecapitole, 27 Thái Thịnh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển các dịch vụ, hệ thống của công ty, trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông hoặc trung gian thanh toán.

- Nghiên cứu các công nghệ và sản phẩm mới và đề xuất ứng dụng vào thực tiễn.

- Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành các yêu cầu của dự án.

- Tìm hiểu và thực hiện theo các quy trình phát triển phần mềm của công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao. Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong lúc phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Dưới 30

Trình độ: Đại học

Anh ngữ: Chuyên ngành

Tin học: Chuyên ngành

Yêu cầu về chuyên môn/kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc tương đương;

- Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có kiến thức về C#, ASP.NET, .NET Core, Entity framework, MVC, Web API, gRPC, Blazor.

- Có kinh nghiệm làm việc với MSSQL Server, PostgreSQL, MongoDB, Redis, RabbitMQ;

- Có kỹ năng với HTML, CSS, JavaScript, Boostrap,...

- Có kỹ năng sử dụng công cụ quản lý mã nguồn (Git, SVN...).

- Có tư duy lập trình, kỹ năng phân tích nghiệp vụ và giải quyết vấn đề tốt.

- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.

- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

Yêu cầu khác:

- Ưu tiên có hiểu biết về kiến trúc hướng nghiệp vụ, microservices.

- Có kiến thức về quy trình phát triển Agile/Scrum,

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông, trung gian thanh toán.

Tại Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức 15-25 triệu tùy thuộc vào khả năng và kinh nghiệm của ứng viên.

Làm việc 05 ngày/tuần (từ thứ 2 đến thứ 6).

Chế độ phụ cấp:

Phụ cấp: ăn trưa, đồng phục, cafe, gửi xe, ...

Phụ cấp thưởng sinh nhật, cưới hỏi, sinh con,...hoạt động thăm hỏi và giúp đỡ việc hiếu, ốm đau.

Phúc lợi:

Được cung cấp các trang thiết bị, văn phòng phẩm hỗ trợ trong quá trình làm việc.

Xét tăng lương hàng năm và cơ hội thăng tiến mở rộng ở tất cả các vị trí.

Tham gia các hoạt động chung: liên hoan các dịp lễ tết, sự kiện tháng, câu lạc bộ văn - thể - mỹ, teambuilding, year end party, du lịch nghỉ mát hàng năm,...

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng nhân sự xuất sắc quý và năm, thưởng dự án, thưởng lương tháng thứ 13 ++.

Chế độ bảo BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty và pháp luật.

Cam kết phát triển năng lực CBNV qua các chương trình đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ.

Ngày nghỉ: Nghỉ các dịp lễ tết, nghỉ phép năm, ốm đau, hiếu hỷ,...theo quy định của công ty và luật lao động.

Đặc biệt: Nhân viên thâm niên từ 01 năm trở lên sẽ được tham gia bảo hiểm sức khỏe PTI lên đến 100 triệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin