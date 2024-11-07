Tuyển Software Engineer Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào dự án phát triển phần mềm về cho các khách hàng trong và ngoài nước

Tìm hiểu yêu cầu, phân tích dự án và coding.

Địa điểm làm việc: Thanh Xuân, Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm về:

HTML/CSS, HTML5/CSS3, SASS, SCSS, Bootstrap

Framework Angular hoặc React.js

Sử dụng các thư viện test như Jest, react-testing-library

Session, Token

Cache trình duyệt, web socket, service workers

Có các kỹ năng lập trình tốt như: phân tích, đưa giải pháp để giải quyết các vấn đề;

Tốt nghiệp Đại Học một trong các chuyên ngành: CNTT, Toán Tin, Điện tử viễn thông Hoặc có chứng chỉ lập trình viên tương đương (Aptech, Quốc tế)

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm về:

Hiểu biết về Redux đối với React JS, RxJS đối với Angular.

Thiết kế UI/UX, Material design.

Có kinh nghiệm, hiểu biết về Micro-Frontend

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính ngân hàng, am hiểu nghiệp vụ ngân hàng

Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc trên nền tảng Backbase

Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm, upto 30 triệu/tháng

Thưởng lương mềm dự án lên đến 2.5 tháng lương/năm

Thưởng ngày lễ, tết theo quy định chung từng năm

Xét lương 1 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành tốt công việc

Nghỉ thứ 7, chủ nhật, hưởng 12 ngày phép/năm

Hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm Ytế, BHXH, BH Thất nghiệp theo luật Lao động

Sau 12 tháng làm việc được hưởng thêm gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 theo chính sách từng năm

Công ty có chính sách khuyến học: hỗ trợ chi phí cho các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, kỹ năng mềm

Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, chế độ Teambuilding hàng quý

Có chính sách thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người nhà

Được tạo mọi cơ hội để nâng cao năng lực và phát triển năng lực bản thân.

Chính sách khuyến học hấp dẫn; công ty sẽ chi trả 50% chi phí học, 100% chi phí thi và tăng lương theo chính sách

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin