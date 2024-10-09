Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ phần NTTe-MOI

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 14, Tòa nhà văn phòng Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần NTTe-MOI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần NTTe-MOI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Room 1401, 14th Floor, Indochina Plaza Ha Noi Office Building, 241 Xuan Thuy Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

