Tuyển Business Analyst Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 236/29/18 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giao tiếp, thu thập và phân tích yêu cầu từ các bên liên quan (Đối tác bên ngoài lẫn nội bộ) để xác định rõ yêu cầu kinh doanh của từng phân khúc người dùng. Từ đó lên giải pháp, lộ trình phát triển và đảm bảo đáp ứng hiệu quả nhu cầu của người dùng.

Chịu trách nhiệm chính cho việc quản lý và phát triển các sản phẩm của công ty: từ sản phẩm phần mềm Khách hàng, đối tác, hệ thống sản phẩm nội bộ cho team (Kế toán, Chăm sóc khách hàng, Vận hành, Marketing)

Tìm hiểu, phân tích nhu cầu của người dùng, thị trường, đối thủ,... để đưa ra đề xuất, giải pháp phát triển tính năng mới và cải tiến tính năng đã có.

Phối hợp team UI/UX để lên hành trình người dùng, userflow, prototype và tài liệu tính năng.

Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm, quản lý tiến độ phát hành sản phẩm và giám sát lỗi vận hành phát sinh trong quá trình triển khai thực tế.

Đào tạo, hướng dẫn các bên liên quan khi phát hành sản phẩm/ tính năng.

Tham gia quá trình xác định các mục tiêu theo OKRs, xây dựng product roadmap.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm cho các vị trí liên quan như business analyst, product owner của các sản phẩm phần mềm.

Hiểu được quy trình phát triển phần mềm và kiến thức về kỹ thuật.

Phân tích số liệu và đưa ra quyết định dựa vào số liệu thu thập được.

Có kinh nghiệm về Figma, cộng tác lên ý tưởng cùng team UI/UX.

Thông minh sáng tạo

Yêu thích lĩnh vực Startup

Khả năng quản lý, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm soát công việc tốt

Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, khả năng chịu áp lực công việc cao

Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Medtech và Marketing là điểm cộng.

Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực ứng viên, thoả thuận trực tiếp tại buổi phỏng vấn

Được hưởng các chế độ liên quan đến môi trường công ty khởi nghiệp.

Làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung và thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động;

Du lịch nghỉ mát tối thiểu 1 lần theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin