Tuyển Business Analyst Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

Business Analyst

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 236/29/18 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giao tiếp, thu thập và phân tích yêu cầu từ các bên liên quan (Đối tác bên ngoài lẫn nội bộ) để xác định rõ yêu cầu kinh doanh của từng phân khúc người dùng. Từ đó lên giải pháp, lộ trình phát triển và đảm bảo đáp ứng hiệu quả nhu cầu của người dùng.
Chịu trách nhiệm chính cho việc quản lý và phát triển các sản phẩm của công ty: từ sản phẩm phần mềm Khách hàng, đối tác, hệ thống sản phẩm nội bộ cho team (Kế toán, Chăm sóc khách hàng, Vận hành, Marketing)
Tìm hiểu, phân tích nhu cầu của người dùng, thị trường, đối thủ,... để đưa ra đề xuất, giải pháp phát triển tính năng mới và cải tiến tính năng đã có.
Phối hợp team UI/UX để lên hành trình người dùng, userflow, prototype và tài liệu tính năng.
Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm, quản lý tiến độ phát hành sản phẩm và giám sát lỗi vận hành phát sinh trong quá trình triển khai thực tế.
Đào tạo, hướng dẫn các bên liên quan khi phát hành sản phẩm/ tính năng.
Tham gia quá trình xác định các mục tiêu theo OKRs, xây dựng product roadmap.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm cho các vị trí liên quan như business analyst, product owner của các sản phẩm phần mềm.
Hiểu được quy trình phát triển phần mềm và kiến thức về kỹ thuật.
Phân tích số liệu và đưa ra quyết định dựa vào số liệu thu thập được.
Có kinh nghiệm về Figma, cộng tác lên ý tưởng cùng team UI/UX.
Thông minh sáng tạo
Yêu thích lĩnh vực Startup
Khả năng quản lý, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, kiểm soát công việc tốt
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, khả năng chịu áp lực công việc cao
Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Medtech và Marketing là điểm cộng.

Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực ứng viên, thoả thuận trực tiếp tại buổi phỏng vấn
Được hưởng các chế độ liên quan đến môi trường công ty khởi nghiệp.
Làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung và thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động;
Du lịch nghỉ mát tối thiểu 1 lần theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

Công ty Cổ Phần Ứng Dụng PKH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 236/29/18 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-business-analyst-thu-nhap-15-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job275178
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH INTCO MEDICAL TECHNOLOGY Việt Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Quảng Ninh Thanh Hóa Còn 45 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TARAHEALTH VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hamemy
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Casper Việt Nam
Tuyển Business Analyst Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty CP Casper Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GLEADS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GLEADS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst TMA Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TMA Solutions
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN VETC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN VETC
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH WELLBYTES TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH WELLBYTES TECHNOLOGY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RICH PAYMENT GROUP CORP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RICH PAYMENT GROUP CORP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ CIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ CIT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XBOSS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XBOSS
25 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH PROVISION VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PROVISION VN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu HVCG Software
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Evida Co. Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 13 Triệu Evida Co. Ltd.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI LÀ NHÀ
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Avery Dennison Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3,000 USD Avery Dennison Vietnam
Trên 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Kerry Integrated Logistics (Viet Nam) Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,200 USD Kerry Integrated Logistics (Viet Nam) Co., Ltd.
1,000 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH FANSIPAN LABS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH FANSIPAN LABS
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công Ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Định Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Định Anh
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Air Liquide Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 800 USD Air Liquide Viet Nam
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 7 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO
3 - 6.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Be Group Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Be Group Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BZISOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BZISOFT
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Change Interaction làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Change Interaction
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công Ty TNHH Amoeba làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Amoeba
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Avery Dennison Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Avery Dennison Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm