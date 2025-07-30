Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận
MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:
Phân tích nghiệp vụ, thiết kế giải pháp và hỗ trợ triển khai – vận hành các hệ thống ERP và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất, quản lý và vận hành doanh nghiệp.
NHIỆM VỤ CHÍNH:
Phân tích nghiệp vụ:
• Thu thập, phân tích và làm rõ yêu cầu từ các phòng ban sản xuất, kho vận, mua hàng trong chuỗi cung ứng v.v.
• Đánh giá quy trình hiện tại, xác định điểm nghẽn và đề xuất cải tiến thông qua ứng dụng CNTT.
Thiết kế giải pháp:
• Thiết kế quy trình nghiệp vụ và tài liệu đặc tả yêu cầu.
• Phối hợp với đội phát triển phần mềm hoặc nhà cung cấp giải để xây dựng giải pháp phù hợp.
Triển khai & vận hành hệ thống:
• Tham gia triển khai, kiểm thử, đào tạo người dùng.
• Theo dõi, đánh giá hiệu quả vận hành hệ thống và đề xuất cải tiến liên tục.
Quản lý dự án:
• Hỗ trợ lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng triển khai các dự án ERP/CNTT.
• Là cầu nối giữa người dùng và đội kỹ thuật để đảm bảo hiểu đúng và đủ yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 + bonus thưởng cuối năm (target 3 tháng lương) Bảo hiểm sức khỏe 15 ngày nghỉ phép
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
