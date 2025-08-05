Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 85 - 10 Triệu

▪ Phát triển và duy trì các ý tưởng về giải pháp vận tải, đặc biệt là tối ưu lộ trình

▪ Giải thích và phân tích các yêu cầu thu thập được từ khách hàng và chuyển đổi thành đề xuất giải pháp

▪ Đề xuất các giải pháp thay thế hiệu quả hơn để giải quyết các yêu cầu của khách hàng

▪ Làm việc với Sản phẩm / IT để phát triển các Giải pháp thay thế đề phòng có lỗ hỏng chức năng - nếu có

▪ Phác thảo rõ ràng các giải pháp dưới các định dạng phù hợp để trình bày với khách hàng và bàn giao cho team Triển Khai

▪ Phối hợp với các nhà tư vấn và đội nhóm để cung cấp thông tin chi tiết về các giải pháp phần mềm mà công ty có thể cung cấp theo yêu cầu kinh doanh của khách hàng

▪ Viết các tài liệu sạch sẽ, chính xác, có thể tái sử dụng với các hình ảnh trực quan hữu ích

▪ Quản lý các thay đổi và cập nhật các yêu cầu trong các dự án phát triển phần mềm

▪ Tư vấn cho khách hàng và nhóm nội bộ về thông tin cấp cao của các công nghệ và nền tảng sẽ được sử dụng trong dự án

▪ Tạo và quản lý kế hoạch phân phối dự án

* Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 199C2 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

* Thời gian làm việc