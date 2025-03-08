Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu

Hỗ trợ vận hành và giám sát hệ thống:

Vận hành, giám sát và đảm bảo hoạt động ổn định của các hệ thống quản lý chuỗi nhà thuốc, hệ thống quản lý kênh phân phối DMS, hệ thống kế toán.

Vận hành và bảo trì hệ thống website của công ty, đảm bảo truy cập ổn định và kịp thời xử lý các lỗi phát sinh.

Hỗ trợ người dùng nội bộ khi gặp các vấn đề liên quan đến hệ thống và công nghệ.

Là đầu mối trao đổi, phối hợp trong Ban Công nghệ và các đối tác phát triển để khắc phục sự cố, nâng cấp hệ thống.

Vai trò BA (Business Analyst):

Thu thập và phân tích yêu cầu từ các phòng ban và người dùng nội bộ.

Xây dựng tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD) chuyển đối tác để phát triển các tính năng mới hoặc tự phát triển trong Ban Công nghệ.

Theo dõi tiến độ triển khai và hỗ trợ trong quá trình phát triển, kiểm tra và bàn giao tính năng mới.

Tham gia phát triển tính năng:

Sử dụng Python để thu thập, xử lý dữ liệu từ các hệ thống thông qua API.

Sử dụng các nền tảng Javascript (như React) tham gia xây dựng hệ thống BI portal.

Phối hợp trong Ban công nghệ để phát triển hoặc nâng cấp các tính năng mới theo yêu cầu.

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng hệ thống:

Thực hiện test và kiểm thử các tính năng, đảm bảo chất lượng, tính ổn định của hệ thống trước khi bàn giao cho người dùng trong công ty.

Ghi nhận, báo cáo lỗi và theo dõi quá trình khắc phục, cải tiến tính năng từ đối tác hoặc Ban công nghệ.

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới:

Thường xuyên ứng dụng các công cụ AI như ChatGPT, Gemini vào công việc để nâng cao hiệu quả vận hành và phân tích.

Luôn sẵn sàng học hỏi và cập nhật công nghệ mới để cải tiến và tối ưu hóa hệ thống.