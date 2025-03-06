Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Business Analyst

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 35 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Phân tích nghiệp vụ với khách hàng:
Tìm hiểu, trau dồi nghiệp vụ trong lĩnh vực của khách hàng
Cập nhật các quy định, nguyên tắc, luật có liên quan đến lĩnh vực của khách hàng
Tìm hiểu mô hình quản lý, cơ chế hoạt động của khách hàng, hệ thống báo cáo, các danh mục cần thiết lập
Khai thác và thu thập thông tin về yêu cầu của người dùng, Tổng hợp đầy đủ, rõ ràng các yêu cầu tính năng, hệ thống của Khách hàng
Phân tích, làm rõ các yêu cầu từ đó thiết kế, mô hình hóa được quy trình hoạt động thực tế của khách hàng
Viết đầy đủ các tài liệu đặc tả yêu cầu, thiết kế: User Requirement Specification and Software/ System Requirement Specification (URS/ SRS), and Feature List
Giới thiệu với khách hàng đặc điểm, tính năng, ưu điểm của phần mềm. Thúc đẩy khách hàng tham gia sử dụng các tính năng, tiện ích người dùng
Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa trên các phân tích, nghiên cứu để thuyết phục, thống nhất tính năng với khách hàng
Làm việc với các bộ phận trong dự án:
Làm việc với DEV, QA, PM để thống nhất yêu cầu đáp ứng, thực hiện dự án
Hỗ trợ DEV hiểu rõ các yêu cầu nghiệp vụ, xác nhận và làm chi tiết các thông tin trao đổi với khách hàng
Hỗ trợ QA hiểu rõ nghiệp vụ để viết testcase, checklist

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm và kỹ năng với những dự án phần mềm
Có kiến thức, am hiểu về Phát triển phần mềm.
Kinh nghiệm về API
Hiểu biết về các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực y tế, sản phẩm EMR là lợi thế
Có kinh nghiệm quản lý team là lợi thế.
Kỹ năng phân tích vấn đề
Khả năng học hỏi, tiếp cận nhanh và tư duy logic
Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
Khả năng giao tiếp
Khả năng thuyết phục

Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian: 8h -17h30, T2 – T6 (Nghỉ T7, CN)
Mức lương: upto 20triệu (thương lượng phù hợp với năng lực)
Thưởng thâm niên làm việc: 5 triệu/năm
Thưởng tháng lương 13 theo hoạt động kết quả kinh doanh
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN; Gói bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Cơ hội phát triển sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn.
Sử dụng sách miễn phí tại thư viện và các trò chơi giải trí: PS5, Bi lắc, ....
Được tham gia đa dạng hoạt động nội bộ : 8/3, 20/10, giáng sinh, sinh nhật, teambuilding, tiệc cuối năm Year-end Party, khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Công ty cổ phần công nghệ Isofh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa VOV, 35 Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-business-analyst-thu-nhap-toi-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job329457
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ Isofh
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần công nghệ Isofh làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Unit Corp
Tuyển Business Analyst Unit Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Unit Corp
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN NINH MẠNG VIETTEL
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 22/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHT LAB
Tuyển Business Analyst CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CHT LAB
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTOSC Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Business Analyst Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Atomi Digital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst OpenCommerce Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận OpenCommerce Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 36 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
Tới 36 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Yopaz làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu Công ty TNHH Yopaz
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Pro Company
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 26 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
22 - 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 52 Triệu Crossian
40 - 52 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần VCCorp
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 33 Triệu GMO-Z.com RUNSYSTEM
Tới 33 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Mageplaza làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 23 Triệu Công ty TNHH Mageplaza
16 - 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BẢO KIM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAILFISH
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TINASOFT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TINASOFT VIỆT NAM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 29 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tới 29 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
15 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CARO
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 27 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tới 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm