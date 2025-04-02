Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Business Analyst

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Yêu thích phát triển sản phẩm mang lại giá trị cho người dùng.
Yêu thích phát triển sản phẩm
Có tinh thần nghiên cứu không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như domain sản phẩm.
Có tinh thần nghiên cứu
Có tinh thần học hỏi các kiến thức mới, kỹ năng và quy trình làm việc.
Có tinh thần học hỏi
Mong muốn phát triển sự nghiệp ở các vị trí Project Manager hoặc Product Owner.
Mong muốn phát triển sự nghiệp
Phân tích, thu thập và làm rõ yêu cầu từ khách hàng và các bên liên quan.
Chuyển đổi yêu cầu nghiệp vụ thành tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), use case, user story, và các tài liệu liên quan, chú trọng đến tính khả thi và khả năng kiểm thử của các yêu cầu.
Xây dựng và quản lý các tài liệu phân tích nghiệp vụ, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và dễ hiểu.
Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ phát triển (dev), kiểm thử (tester), và các bên liên quan để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu và chất lượng.
Tham gia vào quá trình kiểm thử sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và tiêu chuẩn chất lượng.
Hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm, giải đáp thắc mắc và xử lý các vấn đề phát sinh.
Đề xuất các cải tiến về quy trình và sản phẩm để nâng cao hiệu quả làm việc.
Đánh giá chất lượng sản phẩm từ góc độ người dùng và kiểm thử viên.
Xác định và quản lý rủi ro, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty công nghệ từ 2 năm trở lên.
Có khả năng phân tích và đánh giá chất lượng sản phẩm từ góc độ người dùng và kiểm thử viên, đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và chất lượng.
Có kỹ năng phân tích nghiệp vụ, khả năng thu thập và làm rõ yêu cầu từ khách hàng, và chuyển đổi chúng thành các tài liệu đặc tả chi tiết.
Có khả năng xây dựng các tài liệu phân tích nghiệp vụ (SRS, Use Case, User Story...) một cách rõ ràng và dễ hiểu, chú trọng đến tính khả thi và khả năng kiểm thử của các yêu cầu.
Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả, có khả năng phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan (dev, tester, khách hàng...).
Tiếng Anh đọc viết tốt
Ưu tiên ứng viên có nền tảng vững chắc trong Kiểm thử phần mềm (Tester)
Có khả năng xác định và quản lý rủi ro, đặc biệt là các rủi ro liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực và kỳ vọng của ứng viên.
Tháng lương 13, thưởng Lễ/ Tết
Teambuilding/ du lịch hàng năm
Trà, cafe miễn phí
Cơ hội thử thách bản thân với những dự án công nghệ tiên tiến, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích hợp tác và chia sẻ kiến thức, giúp bạn phát triển kỹ năng và kiến thức không ngừng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 125 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

