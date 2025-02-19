Tuyển Business Intelligence PHARMATECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 76 Nguyễn Thị Nhung, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 20 - 22 Triệu

- Tổng hợp và phân tích số liệu liên quan đến ngành hàng, marketing, doanh số sell in/out, vận hành ... và lập báo cáo hàng tuần/tháng.

- Phối hợp với đội sale, marketing và ngành hàng để tổng hợp số liệu bán hàng và các chỉ số liên quan.

- Thiết kế các bảng biểu và báo cáo nội bộ phù hợp với yêu cầu của Quản lý.

- Cập nhật thường xuyên thông tin tài chính cho các quản lý liên quan để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

- Thường xuyên kiểm soát, đôn đốc các quản lý NH về tiến độ thực hiện doanh số.

- Báo cáo BGD về tình hình thực hiện doanh số và đưa ra các giải pháp tài chính phục vụ cho việc ra quyết định.

- Xây dựng, đề xuất và quản trị các báo cáo kinh doanh, vận hành và KPI trên Dashboard và Excel.

- Phát triển các danh mục báo cáo phân tích kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, hàng tồn kho, đánh giá tình hình sản xuất và kinh doanh sản phẩm nhằm theo dõi, phát triển dòng sản phẩm.

- Chủ động đưa ra các phương pháp phân tích, xác định số liệu cần lấy và thực hiện lấy số liệu, viết các báo cáo phân tích, đưa ra nhận định và đề xuất tới các bộ phận.

Với Mức Lương 20 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính;

- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí BI, BA, DA hoặc tương đương;

- Đã làm việc với các công cụ trực quan hóa dữ liệu và trình bày bằng một trong các công cụ như PowerBI, Google Data Studio,...;

- Có kinh nghiệm với Data warehouse, Google BigQuery;

- Sử dụng tốt SQL, Excel, Google Spreadsheet;

Tại PHARMATECH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Từ 20M - 22M (Gross)

- Hưởng đầy đủ phúc lợi và chế độ theo quy định nhà nước

- Lương thưởng cuối năm tháng 13, phụ thuộc và tình hình hoạt động cụ thể của công ty

- Nghỉ phép năm; nghỉ lễ; chế độ Lễ Tết, sinh nhật, 08/03 và 20/10; sự kiện cuối năm và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác...

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp. Nơi phát triển kỹ năng, giao lưu, học hỏi, mở rộng kiến thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHARMATECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin