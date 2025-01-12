Tuyển Business Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Hỗ trợ phụ cấp intern; Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện; Được đào tào về các nghiệp vụ chuyên môn; Tham gia YEP, Teambuilding,... và hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty., Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng báo cáo kinh doanh, kho vận cho BOD;
Xử lý, chuẩn bị và phân tích dữ liệu trên các sàn TMĐT;
Nghiên cứu và phân tích thông tin thị trường;
Hỗ trợ các phòng ban về mặt dữ liệu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thông thạo sử dụng Microsoft Office (Excel, Word,...);
Biết sử dụng các tools làm report như: PowerBI, Looker;
Có thể làm việc dưới môi trường áp lực.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI