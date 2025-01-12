Tuyển Business Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hỗ trợ phụ cấp intern; Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện; Được đào tào về các nghiệp vụ chuyên môn; Tham gia YEP, Teambuilding,... và hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Business Intelligence

Xây dựng báo cáo kinh doanh, kho vận cho BOD;

Xử lý, chuẩn bị và phân tích dữ liệu trên các sàn TMĐT;

Nghiên cứu và phân tích thông tin thị trường;

Hỗ trợ các phòng ban về mặt dữ liệu.

Yêu Cầu Công Việc

Thông thạo sử dụng Microsoft Office (Excel, Word,...);

Biết sử dụng các tools làm report như: PowerBI, Looker;

Có thể làm việc dưới môi trường áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT EGURU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.