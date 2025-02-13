Tuyển Business Intelligence CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: S26 - 28 đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

1. Thu thập và phân tích dữ liệu:

Kết nối Looker Studio với các nguồn dữ liệu như BigQuery, SQL, Google Analytics, hoặc CRM

Tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo tính nhất quán

2. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu:

Thiết kế và xây dựng các dashboard tùy chỉnh trên Looker Studio để theo dõi hiệu suất

Phân tích dữ liệu để xác định các xu hướng, cơ hội và vấn đề cần cải thiện

3. Tạo báo cáo chuyên sâu:

Xây dựng các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu, cung cấp thông tin chuyên sâu có thể hành động cho các bộ phận liên quan

Đảm bảo các báo cáo dễ hiểu, rõ ràng và trực quan

4. Đảm bảo chất lượng dữ liệu:

Kiểm tra và xác minh dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác

Xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng dữ liệu, báo lỗi hoặc điều chỉnh khi cần thiết

5. Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu:

Đưa ra các khuyến nghị dựa trên phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ các chiến lược và quyết định kinh doanh

Làm việc cùng các bộ phận khác để giải thích dữ liệu và đưa ra giải pháp tối ưu

6. Cải thiện quy trình báo cáo:

Tối ưu hóa và tự động hóa quy trình tạo báo cáo và dashboard

Kinh nghiệm làm việc với Looker Studio và các công cụ BI khác như Power BI; Google Data Studio

Kỹ năng sử dụng SQL, BigQuery, hoặc các hệ thống cơ sở dữ liệu tương tự

Hiểu biết về phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình và trực quan hóa dữ liệu

Khả năng giao tiếp tốt để giải thích các thông tin phức tạp thành nội dung dễ hiểu

Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các phòng ban khác

Kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề hiệu quả

Bằng cử nhân về Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Kinh tế, hoặc các lĩnh vực liên quan

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Business Intelligence hoặc phân tích dữ liệu

Hiểu biết về KPIs và các chỉ số hiệu suất trong kinh doanh (Logistics, Sales, Operations) là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực

- Chính sách, phúc lợi của Công ty: đãi ngộ, hấp dẫn, đảm bảo quyền lợi của người lao động

- Được tham gia đóng các loại BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của Pháp luật

- Được khám sức khỏe định kỳ do Công ty chi trả, được mua Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt đối với nhân viên chính thức làm từ đủ 1 năm trở lên

- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng bán niên, thâm niên, teambuilding và thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

