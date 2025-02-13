Tuyển Business Intelligence CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Business Intelligence CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Business Intelligence

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Intelligence Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: S26

- 28 đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

1. Thu thập và phân tích dữ liệu:
Kết nối Looker Studio với các nguồn dữ liệu như BigQuery, SQL, Google Analytics, hoặc CRM
Tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo tính nhất quán
2. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu:
Thiết kế và xây dựng các dashboard tùy chỉnh trên Looker Studio để theo dõi hiệu suất
Phân tích dữ liệu để xác định các xu hướng, cơ hội và vấn đề cần cải thiện
3. Tạo báo cáo chuyên sâu:
Xây dựng các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu, cung cấp thông tin chuyên sâu có thể hành động cho các bộ phận liên quan
Đảm bảo các báo cáo dễ hiểu, rõ ràng và trực quan
4. Đảm bảo chất lượng dữ liệu:
Kiểm tra và xác minh dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác
Xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng dữ liệu, báo lỗi hoặc điều chỉnh khi cần thiết
5. Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu:
Đưa ra các khuyến nghị dựa trên phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ các chiến lược và quyết định kinh doanh
Làm việc cùng các bộ phận khác để giải thích dữ liệu và đưa ra giải pháp tối ưu
6. Cải thiện quy trình báo cáo:
Tối ưu hóa và tự động hóa quy trình tạo báo cáo và dashboard

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc với Looker Studio và các công cụ BI khác như Power BI; Google Data Studio
Kỹ năng sử dụng SQL, BigQuery, hoặc các hệ thống cơ sở dữ liệu tương tự
Hiểu biết về phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình và trực quan hóa dữ liệu
Khả năng giao tiếp tốt để giải thích các thông tin phức tạp thành nội dung dễ hiểu
Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các phòng ban khác
Kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề hiệu quả
Bằng cử nhân về Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Kinh tế, hoặc các lĩnh vực liên quan
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Business Intelligence hoặc phân tích dữ liệu
Hiểu biết về KPIs và các chỉ số hiệu suất trong kinh doanh (Logistics, Sales, Operations) là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực
- Chính sách, phúc lợi của Công ty: đãi ngộ, hấp dẫn, đảm bảo quyền lợi của người lao động
- Được tham gia đóng các loại BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của Pháp luật
- Được khám sức khỏe định kỳ do Công ty chi trả, được mua Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt đối với nhân viên chính thức làm từ đủ 1 năm trở lên
- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng bán niên, thâm niên, teambuilding và thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: S26-28 đường số 1, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-business-intelligence-thu-nhap-10-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job294589
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PwC (Vietnam) Ltd.
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PwC (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PwC (Vietnam) Ltd.
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PwC (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Hạn nộp: 18/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Business Intelligence First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHConsults
Tuyển Business Intelligence GHConsults làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
GHConsults
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm British University Vietnam (BUV)
Tuyển Business Intelligence British University Vietnam (BUV) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 1,500 USD
British University Vietnam (BUV)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Trên 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Business Intelligence CyberLogitec Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Business Intelligence Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Business Intelligence First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PwC (Vietnam) Ltd.
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
PwC (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PwC (Vietnam) Ltd.
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
PwC (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Long Hậu làm việc tại Long An thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty Cổ Phần Long Hậu
Hạn nộp: 18/09/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Business Intelligence First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GHConsults
Tuyển Business Intelligence GHConsults làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
GHConsults
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm British University Vietnam (BUV)
Tuyển Business Intelligence British University Vietnam (BUV) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 1,500 USD
British University Vietnam (BUV)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Trên 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Business Intelligence CyberLogitec Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CyberLogitec Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Business Intelligence Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Tuyển Business Intelligence First Trust ACPA Vietnam CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
First Trust ACPA Vietnam CO., LTD
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Business Intelligence NFQ Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NFQ Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 570 - 850 USD Navigos Group
570 - 850 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Deloitte Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Deloitte Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phân Phối Quốc Tế
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Bảo Hiểm Liberty
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Business Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SMOLLAN (VIỆT NAM)
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Business Intelligence Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn KNL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn KNL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence MiTek Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận MiTek Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Hitachi Digital Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hitachi Digital Services
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Deloitte Consulting SEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Deloitte Consulting SEA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 2 USD Navigos Search
13 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận PwC (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Deloitte Consulting SEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Deloitte Consulting SEA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận PwC (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Samsung Vina Electronics (Savina-S) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Samsung Vina Electronics (Savina-S)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Deloitte Consulting SEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Deloitte Consulting SEA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Vietcap Securities Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Vietcap Securities Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Page Group Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Page Group Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Arches Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100 - 300 USD Arches Corporation
100 - 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Atlas Industries (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Atlas Industries (Vietnam) Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Tokio Marine Insurance Viet Nam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công ty TNHH MPA Việt Nam Consultants làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH MPA Việt Nam Consultants
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận PwC (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công ty TNHH Eagle One Enterprise làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Eagle One Enterprise
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence Công Ty TNHH Môi Giới Bảo Hiểm Marsh Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu Công Ty TNHH Môi Giới Bảo Hiểm Marsh Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận PwC (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Intelligence PwC (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận PwC (Vietnam) Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm