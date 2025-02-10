Tuyển Business Intelligence Công Ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Tân Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Business Intelligence Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận thông tin đặt vé của khách hàng qua điện thoại, email, trực tiếp và sử dụng các hệ thống đặt vé để báo giá, tư vấn hành trình bay, đặt vé, hoàn, hủy, thay đổi vé... theo yêu cầu của khách hàng.

- Quản lý, chịu trách nhiệm về các booking và vé do mình book/xuất từ khi khách hàng yêu cầu đến khi kết thúc hành trình.

- Tư vấn đường bay tốt nhất và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các thông tin liên quan đến vé máy bay, chuyến bay,...

- Phối hợp với phòng Kế toán, phòng Kinh doanh để theo dõi và xác nhận công nợ, phát triển quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:

+ Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các khóa đào tạo liên quan tới book vé (Ticketing).

+ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

+ Thành thạo nghiệp vụ đặt chỗ, tính giá và xuất vé của các hãng hàng không.

+ Sử dụng thành thạo các hệ thống 1A, 1S là một lợi thế.

+ Khả năng thành thạo ngoại ngữ (tiếng Anh) là một lợi thế.

+ Làm việc theo sự phân công của Trưởng bộ phận, teamleader, có khả năng đề xuất cải tiến / nâng cao chất lượng công việc.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Tân Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch - Thương Mại Tân Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin