Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 26

- Tòa nhà TTTM và Căn hộ Xa la

- Phường Phúc La

- Quận Hà Đông

- Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Với 2 nhà máy dây chuyền công nghệ hiện đại, kho chứa hàng rộng hàng nghìn mét, Phúc Thịnh chuyên SẢN XUẤT – NHẬP KHẨU – VÀ PHÂN PHỐI độc quyền các sản phẩm hàng thực phẩm tiêu dùng: đa dạng, dễ bán, marketing đa kênh.

Nhận bàn giao và chăm sóc hệ thống khách hàng đã có sẵn, lên đơn đặt hàng, xử lý các vấn đề sau bán hàng.
Nhận bàn giao và chăm sóc hệ thống khách hàng đã có sẵn,
Tư vấn khách hàng các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu và phân phối độc quyền công ty đang kinh doanh.
Phát triển hệ thống khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng mới và khách hàng hiện tại.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Giọng nói dễ nghe.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 10 triệu trở lên
Hàng tháng thưởng nóng đạt DS, thưởng mở mới NPP/ĐL/chuỗi cửa hàng, thưởng riêng các sản phẩm bán thẳng..
Cung cấp đầy đủ dụng cụ làm việc: máy tính, điện thoại. Làm việc tại văn phòng cùng team.
Xét tăng lương hàng năm.
Thưởng các dịp lễ, Tết, sinh nhật, .....
Tham gia các chương trình nội bộ: Year End Party, Company trip...
Các chính sách phúc lợi đầy đủ theo quy định của Công ty

Thời gian làm việc: 8-17h (từ thứ 2 đến thứ 7, chiều thứ 7 đạt 90% số tuần trở lên nghỉ chiều).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Penthouse 26-01 TTTM & CHCC Xala, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất