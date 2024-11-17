Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Divine Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 - Chung cư 96 Định Công - Phương Liệt, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng

Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua tất cả các kênh của công ty

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi từ 20 - 27 tuổi, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Có thể linh động ca làm việc theo ca

Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng

Khả năng giao tiếp tốt

Có đam mê, nhiệt huyết và tinh thần cầu tiến, ham học

Thành thạo các công cụ văn phòng. Đặc biệt: Google Docs, Sheets, Slides với chuẩn mực về trình bày, chính tả, bố cục, màu sắc.

Hiểu biết về máy tính và các công cụ tìm kiếm thông tin

Tại Công ty cổ phần Divine Corp Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Divine Corp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Divine Corp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.