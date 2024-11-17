Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần Divine Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty cổ phần Divine Corp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2
- Chung cư 96 Định Công
- Phương Liệt, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng
Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng qua tất cả các kênh của công ty
Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 20 - 27 tuổi, tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Có thể linh động ca làm việc theo ca
Yêu thích công việc tư vấn và chăm sóc khách hàng
Khả năng giao tiếp tốt
Có đam mê, nhiệt huyết và tinh thần cầu tiến, ham học
Thành thạo các công cụ văn phòng. Đặc biệt: Google Docs, Sheets, Slides với chuẩn mực về trình bày, chính tả, bố cục, màu sắc.
Hiểu biết về máy tính và các công cụ tìm kiếm thông tin
Tại Công ty cổ phần Divine Corp Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Divine Corp
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
