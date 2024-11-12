Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Hải Dương

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật

- Tiếp nhận thông tin dự án từ bộ phận liên quan; nghiên cứu hồ sơ, hợp đồng, bản vẽ và lập kế hoạch triển khai dự án theo quy trình của BKG.

-Thay mặt BKG, chịu trách nhiệm chính trên công trường và chủ trì việc phối hợp với tất cả các bên liên quan (CĐT, TVGS, NTP, nội bộ BKG,...) để thực hiện các công tác liên quan

- Chủ trì và điều phối việc tiếp nhận mặt bằng; khảo sát và vẽ bản vẽ thi công; lập biện pháp thi công; trình duyệt vật tư – thiết bị ; bốc khối lượng và yêu cầu vật tư, đồ nghề lên công trường.

- Phân công, giao việc, điều động, bố trí nhân sự thi công của BKG và NTP trong công trường.

- Kiểm soát, theo dõi chất lượng, tiến độ, chi phí, dòng tiền của dự án và lập báo cáo.

- Quản lý và triển khai các công tác an toàn, vệ sinh, môi trường trên công trường.

- Tổ chức cân chỉnh & vận hành, huấn luyện vận hành, nghiệm thu & bàn giao.

- Kiểm soát khối lượng và lập hồ sơ thanh toán với CĐT và NTP.

- Theo dõi và kiểm soát dòng tiền thu, chi của dự án.

- Thống kê, phân tích, tổng kết, đúc kết kinh nghiệm và báo cáo sau khi hoàn thành dự án.

- Quản lý và thực hiện công tác bảo hành của dự án.

- Thực hiện các hoạt động khác do Giám đốc dự án, Trưởng bộ phận và Tổng Giám đốc giao

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu kinh nghiệm : 5 năm trở lên

Trình độ: Tốt nghiệp trường Đại học chuyên ngành Điện, HVAC, chuyên ngành liên quan

Kiến thức và kỹ năng quản lý dự án ;

Am hiểu kiến thức về sơ đồ nguyên lý hệ thống và thiết bị ;

Có khả năng lập biện pháp thi công và kiểm soát việc thực hiện ;

Kỹ năng tổ chức và điều phối hiệu quả các nguồn lực bên trên công trường ;

Sử dụng thành thạo PDCA trong quản lý và triển khai dự án

Sử dụng thành thạo phần mềm Auto Cad và Revit để lập bản vẽ và bốc khối lượng ;

Sử dụng thành thào phần mềm MS Project để lập và kiểm soát tiến độ ;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng ;

Làm việc ở các tỉnh khu vực Miền nam tùy theo dự án.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực: 20 -30 triệu/tháng.

Thưởng theo kết quả công việc, theo quy chế công ty.

Cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các buổi đào tạo và huấn luyện theo chiến lược phát triển của công ty.

Được tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo luật định:BHYT, BHXH, nghỉ lễ tết, phép năm,...

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, team training.

Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.

Và các chế độ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển

