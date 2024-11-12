Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

Quản lý dự án kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý dự án kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Hải Dương

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án kỹ thuật Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Tiếp nhận thông tin dự án từ bộ phận liên quan; nghiên cứu hồ sơ, hợp đồng, bản vẽ và lập kế hoạch triển khai dự án theo quy trình của BKG.
-Thay mặt BKG, chịu trách nhiệm chính trên công trường và chủ trì việc phối hợp với tất cả các bên liên quan (CĐT, TVGS, NTP, nội bộ BKG,...) để thực hiện các công tác liên quan
- Chủ trì và điều phối việc tiếp nhận mặt bằng; khảo sát và vẽ bản vẽ thi công; lập biện pháp thi công; trình duyệt vật tư – thiết bị ; bốc khối lượng và yêu cầu vật tư, đồ nghề lên công trường.
- Phân công, giao việc, điều động, bố trí nhân sự thi công của BKG và NTP trong công trường.
- Kiểm soát, theo dõi chất lượng, tiến độ, chi phí, dòng tiền của dự án và lập báo cáo.
- Quản lý và triển khai các công tác an toàn, vệ sinh, môi trường trên công trường.
- Tổ chức cân chỉnh & vận hành, huấn luyện vận hành, nghiệm thu & bàn giao.
- Kiểm soát khối lượng và lập hồ sơ thanh toán với CĐT và NTP.
- Theo dõi và kiểm soát dòng tiền thu, chi của dự án.
- Thống kê, phân tích, tổng kết, đúc kết kinh nghiệm và báo cáo sau khi hoàn thành dự án.
- Quản lý và thực hiện công tác bảo hành của dự án.
- Thực hiện các hoạt động khác do Giám đốc dự án, Trưởng bộ phận và Tổng Giám đốc giao

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm : 5 năm trở lên
Trình độ: Tốt nghiệp trường Đại học chuyên ngành Điện, HVAC, chuyên ngành liên quan
Kiến thức và kỹ năng quản lý dự án ;
Am hiểu kiến thức về sơ đồ nguyên lý hệ thống và thiết bị ;
Có khả năng lập biện pháp thi công và kiểm soát việc thực hiện ;
Kỹ năng tổ chức và điều phối hiệu quả các nguồn lực bên trên công trường ;
Sử dụng thành thạo PDCA trong quản lý và triển khai dự án
Sử dụng thành thạo phần mềm Auto Cad và Revit để lập bản vẽ và bốc khối lượng ;
Sử dụng thành thào phần mềm MS Project để lập và kiểm soát tiến độ ;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng ;
Làm việc ở các tỉnh khu vực Miền nam tùy theo dự án.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực: 20 -30 triệu/tháng.
Thưởng theo kết quả công việc, theo quy chế công ty.
Cơ hội thăng tiến.
Được tham gia các buổi đào tạo và huấn luyện theo chiến lược phát triển của công ty.
Được tham gia đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo luật định:BHYT, BHXH, nghỉ lễ tết, phép năm,...
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ, team training.
Làm việc trong môi trường thân thiện và chuyên nghiệp.
Và các chế độ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 497/6 Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chi-huy-truong-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-duong-job246274
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam)
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam)
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 27/07/2025
Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hasky
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Hasky
Hạn nộp: 12/06/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bateco Vietnam., JSC
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Bateco Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Bateco Vietnam., JSC
Hạn nộp: 05/06/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 10/05/2025
Đã hết hạn 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Hạn nộp: 17/04/2025
Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH )
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH )
Hạn nộp: 16/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH
Hạn nộp: 14/03/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Hạn nộp: 22/02/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL làm việc tại Hải Dương thu nhập 18 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ BIEL CRYSTAL
Hạn nộp: 18/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 28 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 8 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 8 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Còn 239 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Hạn nộp: 30/11/2025
Còn 69 ngày để ứng tuyển 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Còn 11 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Còn 11 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Còn 7 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS
Hạn nộp: 30/09/2025
Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam)
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 1,000 USD
Công Ty TNHH Jlk Technology (Việt Nam)
Hạn nộp: 11/09/2025
Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 13 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI
Hạn nộp: 27/07/2025
Đã hết hạn 1 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Hasky
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Hasky làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Hasky
Hạn nộp: 12/06/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bateco Vietnam., JSC
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Bateco Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Bateco Vietnam., JSC
Hạn nộp: 05/06/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 900 USD
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 10/05/2025
Đã hết hạn 700 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Hạn nộp: 17/04/2025
Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH )
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Phan Triệu ( PT.TECH )
Hạn nộp: 16/04/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẦU TƯ PHÚC THỊNH
Hạn nộp: 14/03/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Tuyển Quản lý dự án kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Biển Hải Vân
Hạn nộp: 22/02/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất