Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Technopark, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng chương trình, lập kế hoạch và chiến lược đào tạo phát triển năng lực cho Cán bộ lãnh đạo và Cán bộ nhân viên toàn Công ty.

Xây dựng các quy trình & chính sách, hướng dẫn hoạt động liên quan đến triển khai đào tạo, chính sách phát triển giảng viên nội bộ

Thiết lập, tối ưu và quản lý ngân sách đào tạo.

Thiết lập, quản trị, triển khai đào tạo phát triển đội ngũ nhân tài thuộc Talent Pool.

Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động PR nội bộ, xây dựng môi trường học tập & đào tạo bài bản, có tính hệ thống; nhằm mục đích gắn kết, tạo động lực cho CBNV, lan tỏa VHDN từ đó xây dựng, phát triển thương hiệu.

Xây dựng các chương trình, hoạt động liên quan đến thúc đẩy, phát động các phong trào liên quan đến Văn hóa Doanh nghiệp.

Đề xuất ý tưởng và thực hiện tổ chức các sự kiện, các hoạt động tập thể cho tổ chức,...để tối ưu hiệu quả truyền thông, tạo sự gắn kết trong tập thể, nâng cao hình ảnh của công ty.

Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nội bộ nhằm tạo được sự gắn kết trong Công ty, góp phần phát triển Văn hóa Doanh nghiệp: sáng tạo các ý tưởng, biên tập nội dung, kịch bản, xây dựng kế hoạch...

Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động PR nội bộ nhằm mục đích gắn kết, tạo động lực cho CBNV, lan tỏa VHDN từ đó xây dựng, phát triển thương hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ƯV tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Báo chí, Quản trị Kinh doanh, Văn hóa,...

Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trong lĩnh vực liên quan

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về tổ chức sự kiện, phát triển văn hóa tại các Tập đoàn, công ty lớn tại Việt Nam hoặc nước ngoài

Năng động, sáng tạo, tư duy tốt, có nhiều ý tưởng để phát triển văn hóa tại tổ chức, gắn kết cộng đồng

Có khả năng thiết kế hình ảnh, làm việc với các nhà thầu để tổ chức sự kiện.

Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: BHXH, BHTN, BHYT.

Chế độ lương thưởng hấp dẫn.

Được hưởng nhiều ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Vinhomes Pro Company

