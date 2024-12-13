Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Hoàng Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 8 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

- Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường

- Giám sát, trực kỹ thuật phần thô của công trình xây dựng dân dụng

- Thu thập yêu cầu cụ thể về công việc tại hiện trường

- Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội/nhà thầu phụ hằng ngày/tuần

- Trực tiếp nghiệm thu chất lượng vật liệu đầu vàovà chất lượng thi công;

- Hoàn thành các bảng biểu đánh giá chất lượngtheo hệ thống quản lý chất lượng của Công ty và Chủ đầu tư;

- Hướng dẫn và kiểm soát các đội thi công/thầuphụ thực hiện công việc tuân thủ quy trình thicông của Công ty;

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện của cácđội;

- Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp.

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đaị học chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp

- Có từ 02 năm kinh nghiệm thực tế tại công trình

- Có thể trực đêm khi công trình đổ bê tông.

Tại Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Hoàng Kim Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12-14 triệu/ tháng

- Thưởng: theo lợi nhuận công trình.

- Phụ cấp ăn ca

- Chế độ BHXH

- Các chế độ phúc lợi khác của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng Hoàng Kim

