Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH phát triển giáo dục Minh Đăng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 1454 - 1455 Me Linh Street,Đà Nẵng, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phỏng vấn, đào tạo & quản lý chất lượng công việc đội ngũ trợ giảng, nhân viên học vụ

- Hỗ trợ các công việc khác từ Quản lý học vụ: làm pacing guide, đề thi..

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, cập nhật và báo cáo bất kỳ vấn đề nào cho giám đốc học vụ/giám đốc trung tâm;

- Quản lý đội ngũ trợ giảng cùng với Giám đốc học vụ quản lý, vận hành bộ phận học vụ.

- Chấm các bài kiểm tra đầu vào

- Trao đổi với các phòng ban liên quan để tổ chức và vận hành các lớp học xuyên suốt, tối đa nguồn lực.

- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty.

- Công việc giảng dạy:

+ Giảng day các lớp khi được giao (tối đa 08 giờ/tuần, tương đương 36 giờ/tháng)

+ Hỗ trợ dạy các lớp trong trường hợp khẩn cấp (nếu lịch làm việc cho phép)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Anh.

Có năng lực tiếng anh tương đương IELTS 7.0 trở lên.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy ở nhiều cấp độ Tiếng Anh.

Có trách nhiệm trong công việc và khả năng linh hoạt giữa làm việc cá nhân & tập thể.

Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả, kỹ năng sư phạm linh hoạt.

Có khả năng chia sẻ kinh nghiệm, giao tiếp nhóm, và góp phần tạo ra môi trường làm việc thân thiện, tích cực và có tính phát triển.

Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục Minh Đăng Thì Được Hưởng Những Gì

- Company trip

- Qũy sinh nhật hằng tháng

- Bonus các ngày lễ, tết.

- Môi trường năng động, đa văn hóa

- Bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp theo Luật Lao động

- Được đào tạo định kỳ bỡi giám đốc học vụ, các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, đào tạo.

- Các khóa học tiếng Anh miễn phí cho con cán bộ nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục Minh Đăng

