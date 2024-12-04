Tuyển Chuyên viên đào tạo Yonah Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Yonah Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Yonah Education
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
Yonah Education

Chuyên viên đào tạo

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Yonah Education

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 32, Ngõ 133 Thái Hà, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Nghiên cứu và Phát triển Chương trình Đào tạo
Thực hiện nghiên cứu thị trường và khảo sát nhu cầu học tập để đề xuất các chương trình và khóa học tiếng Anh mới.
Xây dựng khung chương trình cho các khóa học, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng học viên.
Phát triển tài liệu giảng dạy bao gồm giáo trình, sách bài tập, tài liệu hỗ trợ cho giáo viên và học viên.
Thiết kế các bài kiểm tra và đánh giá định kỳ để đảm bảo chất lượng của từng chương trình đào tạo.
2. Quản lý Vận hành Lớp học
Điều phối lịch học cho giáo viên và học viên, thực hiện sắp xếp và thay đổi lịch học khi cần thiết.
Phối hợp với giáo viên để đảm bảo quy trình đánh giá đầu vào và định kỳ cho các học viên.
Theo dõi tiến trình học tập của học viên, quản lý và giám sát hoạt động giảng dạy để duy trì chất lượng đào tạo.
Thực hiện đánh giá lớp học, thu thập ý kiến phản hồi từ giáo viên và học viên để liên tục cải thiện chương trình.
3. Liên hệ và Tương tác với Phụ huynh và Học viên
Thường xuyên cập nhật tình hình học tập, kết quả đánh giá cho phụ huynh và học viên qua các kênh liên lạc.
Trả lời các thắc mắc, hỗ trợ giải quyết khiếu nại của phụ huynh và học viên qua các kênh Hotline, Zalo hoặc email.
Hướng dẫn học viên và phụ huynh về lộ trình học tập, giải thích các tiêu chí đánh giá và hỗ trợ quá trình học tập.
4. Phối hợp với các Bộ phận khác
Hỗ trợ bộ phận tuyển sinh trong quá trình tư vấn và giới thiệu khóa học.
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo quy trình giảng dạy, đào tạo và các hoạt động hỗ trợ học viên diễn ra hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của công ty nhằm hỗ trợ các hoạt động chung của trung tâm.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức và Kinh nghiệm Chuyên môn
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tiếng Anh, Giáo dục, Ngôn ngữ học, hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục, hỗ trợ học thuật, hoặc phát triển chương trình học tiếng Anh.
Nền tảng tiếng Anh tốt, có chứng chỉ IELTS 7.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương như TESOL, CELTA, TELF...
Hiểu biết về các phương pháp giảng dạy và đánh giá chất lượng trong lĩnh vực tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với giáo viên và học viên trong các trung tâm ngoại ngữ hoặc cơ sở giáo dục.
2. Kỹ năng khác
Quản lý, điều phối và giám sát chất lượng chương trình.
Kỹ năng giao tiếp và tương tác với học viên, phụ huynh và giáo viên.
Kỹ năng nghiên cứu, phân tích và phát triển chương trình đào tạo mới.
Kỹ năng tin học và công nghệ cơ bản: Word, Excel, Powerpoint... Các công cụ quản lý lớp học và nền tảng học tập trực tuyến: Zoom, Google Classroom...
Tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Nhanh nhẹn, linh hoạt và có thể thích ứng với những thay đổi trong môi trường giáo dục.

Tại Yonah Education Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận: 8-15 triệu/tháng
- Lương tháng 13; Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước
- Được tham gia các khóa đào tạo tiếng Anh
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị văn phòng
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển kỹ năng và chuyên môn
- Cơ hội đi công tác nước ngoài
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ Thứ 2 – Thứ 6 và 2 ngày Thứ 7 trong 1 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Yonah Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Yonah Education

Yonah Education

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 32, Ngõ 133 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

