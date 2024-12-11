Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Hà Nội Cơ Sở 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp đứng lớp đào tạo Hội nhập nhân viên mới.

Trực tiếp/hỗ trợ xây dựng nội dung chương trình, bài giảng, bài thực hành/kiểm tra đào tạo.

Trực tiếp đứng lớp/ hỗ trợ đào tạo các chương trình đào tạo cơ bản của Công ty.

Trực tiếp/hỗ trợ đào tạo Quy chế, quy định, quy trình làm việc, hướng dẫn công việc, biểu mẫu cho các Đơn vị/Ban/Phòng/Cá nhân.

Trực tiếp/ hỗ trợ các hoạt động, sự kiện, truyền thông văn hóa nội bộ công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH lĩnh vực đào tạo, nhân sự hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Hiểu biết về các chương trình đào tạo cơ bản.

Có hiểu biết và mối quan hệ với các đơn vị đào tạo bên ngoài.

Có khả năng giao tiếp tiếng anh là lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Hà Nội Cơ Sở 2 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực, thưởng theo thành tích cá nhân

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm sức khỏe bổ sung (hiện nay đang được hưởng gói bảo hiểm của PTI), khám sức khỏe định kỳ

Được hưởng ưu đãi miễn phí khám mắt và ưu đãi khác về dịch vụ tại BV cho người lao động và gia đình

Tham gia các hoạt động đoàn thể: công đoàn, du lịch, team-building, đào tạo, hội thảo, chương trình thiện nguyện tại các địa phương trên toàn quốc, ...

Được cung cấp bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng, an toàn, thực đơn phong phú bởi Bếp ăn Vitamin A của Bệnh viện

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, tự do phát triển năng lực bản thân

Được làm việc với các chuyên gia đầu ngành nhãn khoa cả nước và quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Mắt Hà Nội Cơ Sở 2

