Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN XE MÁY XE ĐIỆN VIỆT THANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 196 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng cho các vị trí thuộc khối Kinh doanh (B2B/GOV), Back Office, Kỹ Thuật (bao gồm cả vị trí chuyên môn/cấp cao);

Đào tạo hội nhập, kỹ năng mềm & các lớp chuyên môn cơ bản cho CBNV. Mạnh truyền lửa & đã từng đào tạo sales.

Trực tiếp, hỗ trợ xây dựng nội dung chương trình, bài giảng, bài thực hành.

Theo dõi quá trình đào tạo của từng cán bộ/ nhân viên qua đó đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo.

Báo cáo tổng kết đào tạo, thu thập phản hồi của học viên, đưa ra đánh giá đóng góp ý kiến để cải tiến chương trình Đào tạo tới TGĐ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của ban lãnh đạo.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trở lên.

Ưu tiên UV có kinh nghiệm BĐS hoặc ngành bán lẻ.

Kỹ năng thuyết trình dẫn giảng , có khả năng truyền lửa & từng đào tạo sales, hội thảo.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt. Đặc biệt: PPT, Excel.

Tư duy sáng tạo, đổi mới.

Trung thực, nhanh nhẹn, xử lý tình huống tốt.

Thu nhập từ: 12m-15m.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi tham gia đóng BHXH của người lao động theo quy định của Luật lao động và Công ty.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng quý, hàng năm (Team building, sinh nhật, lễ tết...)

