Tuyển Chuyên viên đào tạo TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 57 P. Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, xây dựng nội dung đào tạo:

Nắm bắt nhu cầu đào tạo và phân tích tình hình thực tế của các đơn vị thuộc Tập đàon để xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, kịp thời và cập nhật các định hướng chiến lược, các chương trình đào tạo kỹ năng.

Thực hiện triển khai các hoạt động đánh giá và đề xuất xây dựng các nội dung đào tạo mang tính ứng dụng cao, gắn với hiện trạng, nhu cầu của đơn vị.

Xây dựng nội dung, tài liệu đào tạo, hướng dẫn để người học được tiệm cận các phương pháp học và dễ tiếp nhận kiến thức.

Triển khai, khai thác hệ thống E-Learning, triển khai các khóa học online.

Triển khai đào tạo:

Trực tiếp giảng dạy hoặc thực hiện công tác trợ giảng theo phân công nhiệm vụ.

Xây dựng các thang điểm, khung giám sát, tiêu chuẩn đạt theo nội dung đào tạo, huấn luyện.

Các nhiệm vụ khác:

Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.

Triển khai các nhiệm vụ khác theo yêu cầu phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành liên quan, ưu tiên chuyên ngành quản trị kinh doanh, sư phạm,...

Độ tuổi yêu cầu: Dưới 30 tuổi.

Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, Có khả năng giao tiếp.

Kinh nghiệm: 02 năm trở lên trong lĩnh vực liên quan.

Kỹ năng: đào tạo, giao tiếp, thuyết phục.

Kỹ năng máy tính, sử dụng thành tạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint...).

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, chủ động trong công việc.

Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương cạnh tranh, thu nhập tăng theo năng lực và kết quả thực hiện công việc.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật định và theo quy định công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6 (8h - 17h), nghỉ trưa 1 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.