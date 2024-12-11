Tuyển Chuyên viên đào tạo TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa Thái Nam, Số 22 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Thẩm định, trình duyệt kế hoạch đào tạo hàng năm của các đơn vị thành viên;

- Xây dựng, trình duyệt kế hoạch đào tạo hàng năm của Tổng công ty;

- Xây dựng, kế hoạch, triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Tổng công ty;

- Triển khai các dự án/đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công chỉ đạo của Trưởng ban.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên một trong các chuyên ngành: Kinh tế, Kỹ thuật, Quản trị nhân sự, quản lý kinh tế, kinh tế lao động, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành tương đương khác.

- Ngoại ngữ: có trình độ tiếng Anh tương đương B1 trở lên.

- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point...)

- Có thâm niên công tác từ 01 năm trở lên.

Tại TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng bảo hiểm xã hội; thăm quan nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Ký hợp đồng lao động theo quy định của Tổng công ty và Bộ luật Lao động năm 2019.

- Mức lương, thu nhập: Theo chế độ chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và hiệu quả làm việc của cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Pro Company

