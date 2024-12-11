Tuyển Chuyên viên đào tạo TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Pro Company

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Pro Company

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa Thái Nam, Số 22 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Thẩm định, trình duyệt kế hoạch đào tạo hàng năm của các đơn vị thành viên;
- Xây dựng, trình duyệt kế hoạch đào tạo hàng năm của Tổng công ty;
- Xây dựng, kế hoạch, triển khai các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Tổng công ty;
- Triển khai các dự án/đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công chỉ đạo của Trưởng ban.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên một trong các chuyên ngành: Kinh tế, Kỹ thuật, Quản trị nhân sự, quản lý kinh tế, kinh tế lao động, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành tương đương khác.
- Ngoại ngữ: có trình độ tiếng Anh tương đương B1 trở lên.
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point...)
- Có thâm niên công tác từ 01 năm trở lên.

Tại TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng bảo hiểm xã hội; thăm quan nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Ký hợp đồng lao động theo quy định của Tổng công ty và Bộ luật Lao động năm 2019.
- Mức lương, thu nhập: Theo chế độ chính sách của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và hiệu quả làm việc của cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Pro Company

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 22, đường Dương Đình Nghệ - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

