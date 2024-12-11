Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International - Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International - Hà Nội

Chuyên viên đào tạo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International - Hà Nội

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Chi nhánh công ty cổ phần Maison Retail Management International, Tầng 3, Phú Điền Building, 83A Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Đào tạo:
2. Quản lý nhân viên:
Bên ngoài:
3. Thực hiện những công việc khác được giao từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm thuyết trình và đào tạo nhân sự quy mô từ 7-10 người
- Đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh tốt
- Có hiểu biết về da và mỹ phẩm
- Kinh nghiệm triển khai và xây dựng kế hoạch đào tạo
- Kinh nghiệm sử dụng vi tính văn phòng thành thạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12.000.000 - 15.000.000
- Đầy đủ chế độ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BTTN, .....)
- Được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết để trở thành nhân viên chuyên nghiệp
- Có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International - Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International - Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International - Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 - Tòa nhà Phú Điền, Số 83A Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo , Quận Hoàn Kiếm , Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-dao-tao-thu-nhap-12-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job268232
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế Tam Sơn Pro Company
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG TRINH VƯƠNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MENAS
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH MENAS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pha Lê Group
Tuyển Chuyên viên đào tạo Pha Lê Group làm việc tại Hải Phòng thu nhập 27 - 30 Triệu
Pha Lê Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Ecopark
Tuyển Chuyên viên đào tạo Tập Đoàn Ecopark làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Ecopark
Hạn nộp: 12/09/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH KCC (Hà Nội) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH KCC (Hà Nội)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viettel Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Techcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 750 USD SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.
Tới 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Chi Nhánh Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Tập Đoàn Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Tập Đoàn Bảo Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH DỮ LIỆU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH DỮ LIỆU VIỆT NAM
8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Thẩm mỹ Thu Cúc
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Seoul Semiconductor Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Seoul Semiconductor Vina
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN CƠ CẤU SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP M&A VIỆT NAM
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Eurowindow Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Eurowindow Holding
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Letrading Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Bất Động Sản Thái Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 750 USD SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.
Tới 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Giáo Dục Koala House
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Hallo English làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Hallo English
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Parker Processing Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Mạnh Hải
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMPQI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm