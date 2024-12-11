Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Chi nhánh công ty cổ phần Maison Retail Management International, Tầng 3, Phú Điền Building, 83A Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Đào tạo:

2. Quản lý nhân viên:

Bên ngoài:

3. Thực hiện những công việc khác được giao từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm thuyết trình và đào tạo nhân sự quy mô từ 7-10 người

- Đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh tốt

- Có hiểu biết về da và mỹ phẩm

- Kinh nghiệm triển khai và xây dựng kế hoạch đào tạo

- Kinh nghiệm sử dụng vi tính văn phòng thành thạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International - Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12.000.000 - 15.000.000

- Đầy đủ chế độ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BTTN, .....)

- Được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết để trở thành nhân viên chuyên nghiệp

- Có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Maison Retail Management International - Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin