Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Trực tiếp đào tạo nghiệp vụ cơ bản/các Module kỹ năng quản lý (theo phân công của trưởng bộ phận hoặc theo đề xuất của khối vận hành).
Cung cấp các tài liệu, công cụ hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo tại nhà hàng.
Phối hợp theo dõi tổ chức đào tạo và tổng hợp đánh giá hoạt động đào tạo tại nhà hàng.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 24 tuổi – 35 tuổi.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệp làm công tác đào tạo ngành F&B (hoặc đang làm quản lý/giám sát nhà hàng)
Có kỹ năng thuyết trình trước đám đông.
Chịu được áp lực trong công việc.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệp làm công tác đào tạo ngành F&B (hoặc đang làm quản lý/giám sát nhà hàng)
Có kỹ năng thuyết trình trước đám đông.
Chịu được áp lực trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực ứng viên (15 - 18 triệu/tháng);
Được cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, tôn trọng lẫn nhau;
Chế độ Bảo hiểm, nghỉ lễ, Tết theo quy định hiện hành.
Được cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, tôn trọng lẫn nhau;
Chế độ Bảo hiểm, nghỉ lễ, Tết theo quy định hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI