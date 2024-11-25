Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NA NA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NA NA
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NA NA

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NA NA

Mức lương
Từ 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Ngõ 6 LK 93 Nguyễn Văn Lộc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Từ 5 Triệu

Hỗ trợ đội ngũ tìm kiếm các sản phẩm POD (print on demand) tiềm năng bằng các công cụ phân tích mạng xã hội quốc tế
Liệt kê các sản phẩm trên sàn cụ thể
Listing sản phẩm lên sàn thương mại cụ thể được giao
Vận hành các tài khoản mạng xã hội được giao
Lướt tiktok US, facebook, các MXH liên quan cập nhật xu hướng

Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Về kinh nghiệm:
Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên được đào tạo bài bản khi tham gia.
Về kiến thức, trình độ:
Kiến thức cơ bản về truyền thông, Marketing, POD
Ưu tiên sinh viên năm cuối sắp ra trường các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành các ngành digital marketing, marketing... hoặc đang theo học các khóa học lĩnh vực tương tự
Về kỹ năng:
Kỹ năng chuyên môn
Thành thạo các tác vụ cơ bản về ứng dụng Word, Excel, Google,... cơ bản
Kỹ năng mềm
Kĩ năng đọc hiểu tiếng anh ở mức khá tốt
Liên tục cập nhật các xu hướng mới phục vụ cho công việc
Về phẩm chất, thái độ:
Ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc
Tỉ mỉ và chủ động trong quá trình học hỏi và làm việc
Có thể làm việc full-time (Chúng mình có thể tạo điều kiện nếu bạn sắp ra trường và còn khoảng 2 buổi học/tuần để hoàn thành nốt chương trình học)
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NA NA Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đào tạo: 5,000,000 VNĐ/tháng + thưởng KPI
Thưởng các ngày lễ, Tết, sinh nhật,...
Cơ hội lớn được trở thành nhân viên chính thức.
Hỗ trợ xác nhận báo cáo thực tập, nhận xét đánh giá, dấu mộc, gửi email xác nhận với trường đại học.
Được đào tạo bài bản, được thực hành với đội ngũ dày dặn kinh nghiệm của công ty.
Được chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng sản phẩm với team.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, vui vẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, tôn trọng, gắn bó, tạo động lực phát triển, tích cực, hòa đồng
Môi trường và văn hoá công ty
Môi trường cởi mở, linh hoạt, nhiệt tình, năng động và sáng tạo. Đề cao tinh thần trách nhiệm và hiệu suất công việc.
Đề cao sự tôn trọng, gắn bó giữa các thành viên, luôn chủ động, quyết liệt, cầu thị và cởi mở với tất cả đề xuất xây dựng văn hoá công ty.
Đồng nghiệp vui tính, cởi mở nhưng làm việc nghiêm túc, sẵn sàng hỗ trợ khi bạn chủ động đề xuất hay gặp khó khăn.
Sếp quản lý bằng việc trao quyền để bạn chủ động setup công việc hợp lý, hiệu quả, rất ủng hộ đóng góp ý kiến để bạn phát triển tối đa tiềm năng của mình.
Một số hoạt động giải trí bên lề tại BGL: Đá bóng hàng tuần, Games (LOL, FIFA, CS, CS Go, Tốc chiến, v.v.), Boardgame (Uno, mèo nổ), v.v.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NA NA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NA NA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NA NA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

