Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo về sản phẩm, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên Kinh doanh. Ngoài ra, hỗ trợ đào tạo các bộ phận khác trong công ty.

Trực tiếp huấn luyện các kiến thức về sản phẩm và phối hợp với các trưởng bộ phận đào tạo kỹ năng cho nhân viên sale, chăm sóc khách hàng.

Theo dõi, giám sát kết quả và đánh giá năng lực của nhân viên sale trong quá trình đào tạo thực hành.

Xây dựng công cụ đo lường, đánh giá năng lực của nhân viên sale sau đào tạo.

Liên hệ với đầu mối các hãng để cập nhật về sản phẩm và các buổi đào tạo từ hãng.