Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
- Hà Nội: Tầng 2, Toà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo về sản phẩm, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên Kinh doanh. Ngoài ra, hỗ trợ đào tạo các bộ phận khác trong công ty.
Trực tiếp huấn luyện các kiến thức về sản phẩm và phối hợp với các trưởng bộ phận đào tạo kỹ năng cho nhân viên sale, chăm sóc khách hàng.
Theo dõi, giám sát kết quả và đánh giá năng lực của nhân viên sale trong quá trình đào tạo thực hành.
Xây dựng công cụ đo lường, đánh giá năng lực của nhân viên sale sau đào tạo.
Liên hệ với đầu mối các hãng để cập nhật về sản phẩm và các buổi đào tạo từ hãng.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo sales.
Có khả năng nhìn nhận, đánh giá nhân sự
Có kỹ năng đào tạo, kèm cặp và hướng dẫn.
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì
