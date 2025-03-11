Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Toà ATS, 252 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo về sản phẩm, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên Kinh doanh. Ngoài ra, hỗ trợ đào tạo các bộ phận khác trong công ty.
Trực tiếp huấn luyện các kiến thức về sản phẩm và phối hợp với các trưởng bộ phận đào tạo kỹ năng cho nhân viên sale, chăm sóc khách hàng.
Theo dõi, giám sát kết quả và đánh giá năng lực của nhân viên sale trong quá trình đào tạo thực hành.
Xây dựng công cụ đo lường, đánh giá năng lực của nhân viên sale sau đào tạo.
Liên hệ với đầu mối các hãng để cập nhật về sản phẩm và các buổi đào tạo từ hãng.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy logic, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chăm chỉ.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo sales.
Có khả năng nhìn nhận, đánh giá nhân sự
Có kỹ năng đào tạo, kèm cặp và hướng dẫn.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội:Tầng 2, tòa nhà ATS, số 252 Hoàng Quốc Việt, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội Hồ Chí Minh: Tầng 5, 89 Vạn Kiếp, Phường 3, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

