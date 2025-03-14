Tuyển Chuyên viên đào tạo Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Chuyên viên đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân

Mức lương
800 - 1 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 800 - 1 USD

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
1. Đảm bảo cung cấp các dịch vụ nhân sự,chính xác, kịp thời
2. Triển khai áp dụng các chính sách, văn hóa doanh nghiệp theo đúng định hướng của công ty
NHIỆM VỤ CHÍNH
1. Thực hiện vận hành hệ thống lương, thưởng, thuế TNCN và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty
2. Thực hiện công tác tuyển dụng
3. Cập nhật, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ cá nhân của người lao động
4. Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT và đối chiếu với cơ quan BHXH hàng tháng
5. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn, trình độ chuyên môn
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hành chính, Luật, Nhân sự
2. Kinh nghiệm làm việc (số năm kinh nghiệm, lĩnh vực)
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương tại các Công ty có quy mô về nhân sự từ 100 người trở lên thuộc lĩnh vực đầu tư bất động sản

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 130 Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

