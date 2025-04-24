Tuyển Chuyên viên đào tạo Khách sạn JW Marriott Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

#MARRIOTTVIETNAMCAREERWEEK2025

Hơn 2.100 bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết, 20 trường đại học – cao đẳng trên toàn quốc, cùng 22 khách sạn thuộc Tập đoàn Marriott đã tạo nên một Tuần Lễ Sự Nghiệp & Ngày Hội Việc Làm Marriott International Việt Nam 2024 thật bùng nổ!

Năm 2025, Marriott Vietnam Career Week chính thức quay trở lại – hoành tráng hơn, cơ hội nhiều hơn, và trải nghiệm cũng phong phú hơn bao giờ hết! Đây chính là nơi bạn bắt đầu hành trình sự nghiệp trong ngành khách sạn mang đẳng cấp quốc tế, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và tìm thấy nơi bạn thực sự thuộc về.

Tại sự kiện, các bạn ứng viên sẽ có cơ hội:

Hòa mình trong không khí sôi động mang đậm dấu ấn văn hóa Marriott

Lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng từ các chuyên gia đầu ngành

Tham quan thực tế môi trường làm việc tại các khách sạn đẳng cấp

Và đặc biệt, tham gia phỏng vấn trực tiếp – nơi nhiều bạn đã tìm thấy công việc mơ ước ngay sau chương trình!

Chúng tôi sẽ có mặt tại 5 thành phố lớn:

Đừng quên mang theo CV của bạn để sẵn sàng phỏng vấn và gặp gỡ trực tiếp các quản lý tương lai – những người sẽ đồng hành cùng bạn trong hành trình phát triển sự nghiệp tại Marriott!

marriott.com/careers

#beginbelongbecome #wearemarriott #beyou #careerweek2025 #NgayHoiViecLam

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

29 khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ thuộc Tập đoàn Marriott tại Việt Nam đang tuyển dụng!

Bạn là người:

Năng động, sẵn sàng bứt phá

Sống và làm việc với tinh thần liêm chính

Không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân

Dám đón nhận thử thách và khát khao phát triển sự nghiệp

Nếu câu trả lời là “Có” – chúng tôi đang tìm kiếm chính bạn!

Tại Tuần Lễ Sự Nghiệp & Ngày Hội Việc Làm 2025, chúng tôi tìm kiếm những tài năng cùng chia sẻ những giá trị văn hóa của Tập đoàn Marriott. Đừng bỏ lỡ dịp được gặp gỡ trực tiếp, trải nghiệm thực tế và phỏng vấn tại chỗ với chúng tôi - Tập đoàn dẫn đầu trong ngành Khách sạn!

Hãy cùng tìm hiểu các vị trí đang được tuyển dụng tại các khách sạn thuộc Tập đoàn Marriott tại Việt Nam nhé!

Tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Với triết lý ấy, Marriott không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng – không chỉ trên phạm vi toàn cầu, mà ngay tại Việt Nam, nơi mỗi nhân viên đều cảm thấy mình được thuộc về.

Marriott – nơi bạn không chỉ làm việc, mà còn được gọi là “nhà” thông qua văn hóa TakeCare.

Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu về hành trình sự nghiệp cùng Marriott International tại Việt Nam qua chuỗi sự kiện đặc biệt MARRIOTT VIETNAM CAREER WEEK 2025

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin