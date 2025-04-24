Tuyển Chuyên viên đào tạo Khách sạn JW Marriott Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận
Hơn 2.100 bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết, 20 trường đại học – cao đẳng trên toàn quốc, cùng 22 khách sạn thuộc Tập đoàn Marriott đã tạo nên một Tuần Lễ Sự Nghiệp & Ngày Hội Việc Làm Marriott International Việt Nam 2024 thật bùng nổ!
Năm 2025, Marriott Vietnam Career Week chính thức quay trở lại – hoành tráng hơn, cơ hội nhiều hơn, và trải nghiệm cũng phong phú hơn bao giờ hết! Đây chính là nơi bạn bắt đầu hành trình sự nghiệp trong ngành khách sạn mang đẳng cấp quốc tế, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và tìm thấy nơi bạn thực sự thuộc về.
Tại sự kiện, các bạn ứng viên sẽ có cơ hội:
Hòa mình trong không khí sôi động mang đậm dấu ấn văn hóa Marriott
Lắng nghe những câu chuyện truyền cảm hứng từ các chuyên gia đầu ngành
Tham quan thực tế môi trường làm việc tại các khách sạn đẳng cấp
Và đặc biệt, tham gia phỏng vấn trực tiếp – nơi nhiều bạn đã tìm thấy công việc mơ ước ngay sau chương trình!
Chúng tôi sẽ có mặt tại 5 thành phố lớn:
Đừng quên mang theo CV của bạn để sẵn sàng phỏng vấn và gặp gỡ trực tiếp các quản lý tương lai – những người sẽ đồng hành cùng bạn trong hành trình phát triển sự nghiệp tại Marriott!
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bạn là người:
Năng động, sẵn sàng bứt phá
Sống và làm việc với tinh thần liêm chính
Không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân
Dám đón nhận thử thách và khát khao phát triển sự nghiệp
Nếu câu trả lời là “Có” – chúng tôi đang tìm kiếm chính bạn!
Tại Tuần Lễ Sự Nghiệp & Ngày Hội Việc Làm 2025, chúng tôi tìm kiếm những tài năng cùng chia sẻ những giá trị văn hóa của Tập đoàn Marriott. Đừng bỏ lỡ dịp được gặp gỡ trực tiếp, trải nghiệm thực tế và phỏng vấn tại chỗ với chúng tôi - Tập đoàn dẫn đầu trong ngành Khách sạn!
Hãy cùng tìm hiểu các vị trí đang được tuyển dụng tại các khách sạn thuộc Tập đoàn Marriott tại Việt Nam nhé!
Tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Marriott – nơi bạn không chỉ làm việc, mà còn được gọi là “nhà” thông qua văn hóa TakeCare.
Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ và tìm hiểu về hành trình sự nghiệp cùng Marriott International tại Việt Nam qua chuỗi sự kiện đặc biệt MARRIOTT VIETNAM CAREER WEEK 2025
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
