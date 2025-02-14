Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đào tạo Tại Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Thành Trung
- Hồ Chí Minh: 35 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Phát triển khách hàng mới theo hệ thống DATA sẵn có.
- Theo dõi và quản lý các khách cũ phát triển doanh số.
- Tìm kiếm các khách hàng mới, khách hàng tiềm năng thông qua thông tin website, các hệ thống trang mạng,…
- Gửi các Chương trình chăm sóc khách hàng định kỳ theo ngày/tuần/tháng.
- Theo dõi, lên đơn, kết nối & giải đáp khách hàng trên các trang TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki,..), Fanpage, Facebook,…
- Hỗ trợ công việc Nhân viên Kinh doanh: Lập dự toán, báo giá, xử lý đơn đặt hàng,…
- Chuẩn bị các hồ sơ, mẫu mã, tài liệu, soạn thảo văn bản hỗ trợ cho Phòng Kinh doanh.
- Thăm hỏi và phát triển khách hàng theo khu vực được phụ trách.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được hướng dẫn và phân công.
* Quyền lợi:
- Lương cơ bản & Phụ cấp: Từ 9 triệu đến 12 triệu ++.
- Thưởng thêm hoa hồng theo doanh số theo tháng.
- Thưởng lương tháng lương 13 và ++.
- Được hưởng các khoản thưởng thêm theo hiệu quả công việc quý/năm.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và chế độ phúc lợi của công ty.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
