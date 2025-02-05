Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Đông Hưng Thuận 10, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

A – Đào tạo

Phối hợp với các Phòng/Bộ phận để thu thập thông tin và xác định nhu cầu đào tạo.

Thực hiện khảo sát năng lực nhân sự hiện tại, thiết kế và phát triển nội dung các chương trình đào tạo để nâng cao năng lực đội ngũ.

Đề xuất và triển khai quy trình quản lý đào tạo trong công ty.

Thiết kế lộ trình đào tạo theo từng vị trí, cấp bậc, và theo định hướng phát triển của công ty.

Phát triển tài liệu đào tạo, bài giảng và các công cụ hỗ trợ học tập, cũng như lưu trữ tài liệu.

2. Triển khai chương trình đào tạo:

Triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo hội nhập/kỹ năng mềm/kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên/quản lý của công ty (Tổ chức đào tạo online/offline; Làm việc với giảng viên nội bộ hoặc bên ngoài để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo).

3. Đánh giá hiệu quả sau đào tạo:

Khảo sát sau đào tạo từ học viên và các bên liên quan, báo cáo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo (thông qua kết quả khảo sát, bài kiểm tra, hoặc sự thay đổi trong công việc,...).

Tạo các tiêu chí đánh giá/công cụ đo lường phù hợp cho các chương trình đào tạo nhằm đánh giá hiệu quả đào tạo trong và sau khi các chương trình được triển khai.

Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ và theo yêu cầu từ cấp trên.

4. Phát triển sản phẩm E-Learning: Xây dựng và triển khai các sản phẩm E-Learning trên hệ thống LMS (video, game, bài kiểm tra, ...)

B – Tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ

Lên kế hoạch và triển khai các chương trình hoạt động nội bộ trong năm (Team building, Kỷ niệm thành lập công ty, các sự kiện đặc biệt 08/03, 20/10, YEP...).

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động gắn kết.

C – Truyền thông nội bộ

Phối hợp với bộ phận Marcom trong việc tổ chức và triển khai các chiến lược truyền thông nội bộ.

Hỗ trợ việc thực hiện các nội dung truyền thông nhằm đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả trong nội bộ doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, nhân sự hoặc các vị trí liên quan.

Có kiến thức và kinh nghiệm về các phương pháp và mô hình đào tạo.

Có kinh nghiệm triển khai đào tạo trên nền tảng e-learning là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo: MS Office, đặc biệt là MS Excel và PowerPoint; phần mềm xử lý Video/ Hình ảnh (Canva, Photoshop...); ứng dụng AI trong đào tạo.

Kỹ năng cần thiết: Khả năng sáng tạo, tư duy logic; Giao tiếp và Làm việc nhóm; Lập kế hoạch và tổ chức; Tư duy phân tích và báo cáo; Kỹ năng dẫn giảng - Thuyết trình; Phát triển mạng lưới mối quan hệ; Chịu áp lực công việc;

Phẩm chất cần có: Chủ động, sáng tạo, học hỏi, cải tiến, có tinh thần trách nhiệm cao. Tinh thần lạc quan, cởi mở và thái độ tích cực trong công việc, tương tác. Thích ứng với công nghệ số, linh hoạt và nhạy bén.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8h00-17h00); Thứ 7 (8h00-16h00); nghỉ 2 Thứ 7/tháng và các ngày Chủ nhật.

Lương cạnh tranh theo năng lực và được xét tăng lương mỗi năm 1 lần.

.

Thưởng tháng 13 + thưởng KPI Quý, KPI Năm theo hiệu quả công việc và tình hình kinh doanh.

13 ngày phép từ năm thứ 2, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/24 và các phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật.

Được hưởng chính sách phúc lợi đầy động lực: khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật cá nhân, hiếu hỉ, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể... do công ty tổ chức.

Phụ cấp điện thoại, chi phí công tác,... theo quy định của Công ty.

Được tham gia các khóa học chuyên môn và kỹ năng để phát huy tối đa năng lực cá nhân.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin