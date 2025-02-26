Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 428/22 Phan Văn Trị, P7, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đào tạo Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển chương trình đào tạo:

Xây dựng kế hoạch đào tạo sản phẩm dựa trên nhu cầu của từng bộ phận và mục tiêu kinh doanh của công ty.

Phát triển tài liệu đào tạo (bài giảng, slide, video,...) bằng nhiều hình thức đa dạng.

Thiết kế các bài tập thực hành, tình huống thực tế để tăng tính tương tác và hiệu quả của khóa học.

Thực hiện đào tạo:

Tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo sản phẩm cho nhân viên mới và nhân viên hiện tại.

Sử dụng các phương pháp đào tạo đa dạng (trực tiếp, trực tuyến,...) để phù hợp với từng đối tượng.

Đảm bảo rằng các khóa học được thực hiện đúng theo kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra.

Đánh giá và cải tiến:

Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo thông qua các bài kiểm tra, khảo sát.

Thu thập phản hồi từ học viên để cải thiện chất lượng các khóa học.

Theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo.

Cập nhật kiến thức:

Luôn cập nhật thông tin về sản phẩm mới, công nghệ mới và các xu hướng của thị trường.

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ để nâng cao năng lực bản thân.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đào tạo hoặc bán hàng là một lợi thế.

Yêu cầu thành thạo Tiếng Anh nghe, nói, đọc, viết, giao tiếp tốt vì có làm việc với đối tác nước ngoài.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm trình bày (PowerPoint,...) và các công cụ học tập trực tuyến chẳng hạn như LMS (Learning Management System), video conferencing, ...

Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Khả năng sáng tạo: Để tạo ra các bài giảng, tài liệu đào tạo hấp dẫn và hiệu quả.

Có đam mê với công việc đào tạo và phát triển con người.

Có khả năng thích ứng với môi trường làm việc năng động.

Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Chế độ: Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty (BHXH, BHYT, BHTN, phép năm,...)

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HHL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.